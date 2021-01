Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Pétrole qui monte, dollar qui baisse ? 18/01/2021 | 12:10 Charles Gregoire 18/01/2021 | 12:10 Envoyer par e-mail :

La prochaine secrétaire du trésor américain, Janet Yellen, a déclaré ne pas chercher à affaiblir un dollar déjà très bas. Dans le même temps, les conditions économiques actuelles pourraient entraîner une hausse des cours du pétrole. Enfin, la Chine continue de fournir des résultats économiques positifs malgré la crise sanitaire. Pétrole : $60 d'ici la fin de l'année ? Le pétrole s'échange 10% plus haut qu'en 2020 depuis le début de l'année, retrouvant des niveaux pré-crise sanitaire. ING Economics avance trois explications à cette poussée de l'or noir malgré le retour des confinements et des restrictions en Europe. Tout d'abord, les investisseurs commencent à retrouver un intérêt dans les matières premières. Ils s'attendent à une reprise de l'économie grâce aux nombreux plans de relance et parient sur un renforcement de l'inflation dans les prochains mois. Deuxièmement, le dollar est sur une pente descendante depuis le début de la crise avec un cours contre l'euro au plus bas depuis 2018. Cette situation est très favorable à la hausse de l'or noir. Enfin, l'Arabie Saoudite a contre toute attente décidé de réduire d'un million de barils par jour la production pétrolière déjà modulée du pays. Pour toutes ces raisons, Warren Patterson s'attend à un ICE Brent aux alentours de $60 le baril au quatrième semestre 2021. Cours du Brent ( source : zonebourse) Janet Yellen : Changement de politique monétaire ? L'ancienne patronne de la Fed Janet Yellen devrait être l'une des premières membres de l'administration Biden à être confirmée par le Sénat à l'issue de l'investiture du nouveau président. Elle occupera le poste de secrétaire du Trésor, ce qui l'a amenée à présenter son point de vue sur la situation actuelle du dollar. Contrairement à l'administration Trump qui cherchait à faire baisser les cours du dollar pour réduire "l'avantage compétitif" des autres pays sur les États-Unis, Yellen ne souhaite pas influencer le cours . "La valeur du dollar américain et des autres devises devrait être déterminée par les marchés. Les marchés s'ajustent pour refléter les variations de la performance économique et facilitent généralement les ajustements de l'économie mondiale" a -t-elle déclaré au Wall Street Journal. Les ventes à découvert contre le dollar ont atteint un plus haut sur 10 ans cette année. Nous devrions voir le retour à une communication plus classique sur le dollar selon l'analyste singapourien Moh Siong Sim. "Le dollar et les marchés financiers seront moins au centre des préoccupations, en termes de rhétorique verbale, pour le secrétaire au Trésor, le principal objectif sera de mettre en œuvre une politique d'allègement fiscal". Chine : Croissance de 2,3% en 2020 Le gouvernement chinois a présenté les statistiques économiques du pays pour l'année 2020. Le PIB chinois a augmenté de 2,3% sur l'année. Bien que ce soit le plus faible taux de croissance depuis la mort de Mao en 1976, il reste tout à fait exceptionnel et au-delà des prévisions. En effet, aucune économie majeure n'a cru en 2020, la Chine est le seul pays à ne pas subir de récession. Après avoir vu son PIB chuter de 7% au premier trimestre 2020, le pays a su se remobiliser notamment grâce à la production industrielle, en hausse de 7,3% en décembre par rapport à 2019. La balance commerciale du pays a établi un record à 535 milliards de dollars soit 27% de plus que l'année précédente. Seul secteur en difficulté, les ventes de détail ont baissé de 3,9%, elles devraient toutefois rebondir avec une augmentation de la consommation des ménages en 2021 après des mois de vaches maigres.

