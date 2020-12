Charles Gregoire Analyste Suivre 5 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Retour en force des matières premières et pénurie d’électricité 22/12/2020 | 12:46 Charles Gregoire 22/12/2020 | 12:46 Envoyer par e-mail :

Les matières premières, souvent boudées ces dernières années, pourraient faire un retour en force en 2021 alors que les signes d'un marché haussier sont de plus en plus nombreux. Dans le même temps, la Chine fait face à une pénurie d'électricité et l'Allemagne prévoit d'émettre près de 240 milliards d'obligations en 2021. Les matières premières de nouveau à la mode ? Après des années de vaches maigres, le marché des matières premières devrait faire son retour et les grands fonds américains de Pimco à Point 72 en passant par l'indicateur de tendance Goldman Sachs prévoient un marché haussier qui pourrait rivaliser avec le boom chinois des années 2000 ou la flambée des prix du pétrole dans les années 1970. Cette tendance s'est déjà faite remarquer dans plusieurs secteurs. Le cuivre, le minerai de fer et le soja ont par exemple atteint leurs plus hauts niveaux en plus de six ans, sous l'impulsion d'une frénésie d'achats chinois. De plus, cette classe d'actifs est caractérisée par sa forte proportion cyclique. Les grandes campagnes de vaccination et le retour de la croissance économique sont des signes positifs selon les investisseurs. Evy Hambro qui aide à la gestion de plus de 16 milliards de dollars dans le secteur chez BlackRock le confirme tout en ajoutant que l'inflation devrait soutenir les prix. Pour finir de vous convaincre, remarquons que l'industrie des fonds spéculatifs dans son ensemble a connu des sorties de flux cette année d'environ 55 milliards de dollars, alors que les fonds spéculatifs axés sur les matières premières ont réussi à lever des fonds avec plus de 4 milliards de dollars de flux à la fin du mois d'octobre. Chine : Pénurie d'électricité La pénurie d'électricité qui frappe actuellement près de 150 millions de chinois dans trois provinces différentes souligne certaines questions que pose la politique de Xi Jinping sur le long-terme. Premièrement, le président chinois a récemment annoncé son intention de rendre la Chine neutre en émission de carbone d'ici 2060. Or, 70% de l'énergie produite par la Chine provient des énergies fossiles et notamment du charbon. Le rebond rapide de l'économie chinoise a par exemple provoqué une augmentation de 4% des émissions de dioxyde de carbone malgré une année exceptionnelle marquée par une baisse mondiale suite aux restrictions sanitaires. La transition énergétique chinoise sera l'une des clés des décennies à venir. De plus, en interdisant les importations australiennes, Pékin s'est tiré une balle dans le pied. En effet, les zones côtières chinoises dépendent du charbon importé principalement d'Australie. De ce fait, la demande de charbon a explosé ces derniers jours et le pays se retrouve dans une situation plutôt cocasse avec des devantures de magasins et d'immeubles qui doivent rester éteintes tout le long de la journée. Allemagne : Augmentation des émissions d'obligations pour 2021 L'Allemagne prévoit d'émettre jusqu'à 240 milliards d'euros d'obligations nominales et indexées sur l'inflation l'année prochaine. Ce chiffre comprend une nouvelle obligation verte de 10 ans ainsi que deux émissions d'obligations syndiquées de 30 ans, l'une régulière et l'autre verte. Avec 152 milliards d'euros d'obligations arrivant à échéance, les plans se traduisent par une nouvelle émission nette de 88 milliards d'euros. Ces plans allemands nous donnent une indication pour les mois à venir en Europe. Le marché devrait ainsi voir une augmentation nette de 580 milliards d'euros des émissions d'obligations selon ING Economics. Ces émissions devraient être en partie financées par le plan d'urgence de la banque centrale européenne qui a été prolongé jusqu'en 2022 pour un montant de 500 milliards d'euros.

