Minute Macro : Silver to the Moon

Les petits investisseurs continuent leur croisade contre les grandes institutions financières mondiales. Dès la semaine dernière, ils ont appelé à acheter massivement de l’argent pour déclencher un nouveau “short squeeze”, c'est-à-dire une couverture forcée des positions à découvert. En effet, la valeur cumulée des positions short sur l’argent est quasiment équivalente à la production annuelle, soit 900 millions d’onces. En conséquence, l’once d’argent a atteint des plus hauts depuis 2013 pour s’établir au-dessus des $30 soit une hausse de plus de 20% depuis la semaine dernière. L’APMEX, le plus grand détaillant en ligne de métaux précieux au monde a déclaré qu’ "en raison de la demande sans précédent de produits en argent physique, nous ne pouvons pas accepter de commandes supplémentaires sur un grand nombre de produits, jusqu'à l'ouverture des marchés mondiaux dimanche soir", les ordres sont maintenant limités entre 1000 et 10'000 dollars chez Money Metals notamment. Cependant, contrairement à GameStop et à d'autres actions mal-aimées ciblées par WallStreetBets, les fonds spéculatifs et autres investisseurs institutionnels ont été optimistes sur les contrats à terme de l'argent ces derniers temps et le métal précieux se négociait déjà à un niveau proche de son pic depuis plusieurs années.

Variation de l’argent sur 9 mois

Les PMI chinois déçoivent

Avant que la période du Nouvel An Chinois ne débute, les PMI manufacturiers et des services ont déçu bien qu’ils soient restés dans une zone de croissance au-dessus des 50 points. Ils scorent respectivement 51.3 et 52.4 contre 51.9 et 55.7 au mois dernier selon l’agence Caixin. Dans le détail, les secteurs hospitaliers, des voyages, de la restauration ou des divertissements ont tous vu leur activité se contracter au mois de janvier. Selon ING Economics, cette situation devrait être temporaire. En effet, le Nouvel An chinois devrait apporter davantage d'activités de services en février dans les zones urbaines, en raison des vacances qui se dérouleront sur le lieu de travail pour prévenir la propagation de la Covid. Le niveau de dépenses devrait être supérieur, car le niveau de vie des citadins est plus élevé que celui des ruraux. De plus, le secteur de la livraison devrait maintenir une forte activité pour servir les achats en ligne.

Taiwan : une croissance du PIB qui ne faiblit pas

Pour la première fois depuis 30 ans, la croissance du PIB taïwanais a dépassé celle de la Chine. Elle a progressé de plus de 2,98% en 2020 avec même un quatrième trimestre à 4,94% de croissance selon le département des statistiques. L’économie taïwanaise dépend fortement des exportations et celles-ci ont progressé de 12% en 2020. En effet, les plus grandes entreprises technologiques de l'île, telles que

.,

et

ont tous publié de très bons résultats trimestriels, grâce notamment aux tensions sino-américaines qui ont poussé certains acteurs à délocaliser vers Taïwan. Cette croissance devrait se poursuivre l’année prochaine avec un consensus de 3,83% pour 2021.