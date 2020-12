Minute Macro : Taxe sur les géants du numérique et semaine à 4 jours

Unilever : Des semaines à 4 jours plus productives ?

La multinationale britannique Unilever vit une semaine mouvementée. Après avoir acté la fusion juridique de ses deux entités à Londres et à Rotterdam, la société qui possède notamment des marques comme Knorr ou Lipton va expérimenter un nouvel emploi du temps avec une semaine à quatre jours. Cet essai réalisé en Nouvelle-Zélande auprès de 81 employés cherche à améliorer le bien-être des salariés pour booster leur productivité. Le directeur général de la branche néo-zélandaise Nick Bangs indique que “le temps de travail n’est plus adapté à sa finalité, notre objectif est de mesurer les performances en termes de résultats, et non de temps”. Les résultats de cette expérience ainsi que leur impact à une échelle plus grande seront analysés en collaboration avec l’université de Technologie et de Commerce de Sydney. Avant une extension au reste du monde ?

Canada : Une taxe sur les géants du web dès 2022

Alors que les grandes puissances mondiales ont du mal à s’harmoniser sur la question des géants du numérique et leur poids de plus en plus important dans nos sociétés, le Canada a pris une décision forte. Plutôt que de s’enliser dans des démarches administratives comme l’OCDE qui ne se réunira pas avant mi-2021 pour évoquer le sujet, le gouvernement de Justin Trudeau et sa ministre des Finances Chrystia Freeland vont taxer les ventes numériques auprès des consommateurs.

Jusqu’à présent, les entreprises numériques basées à l’étranger sans présence physique au Canada pouvaient vendre des biens et des services sans facturer la TPS (Taxe sur les produits et services) ou la TVH (Taxe de vente harmonisée). Des sociétés comme Netflix par exemple, qui fournit des services de diffusion en ligne ne payait pas ces deux taxes alors qu’Apple qui possède des activités sur place les faisait payer à ses clients ITunes. La nouvelle réforme souhaite revenir à “un système fiscal qui soit équitable, où chacun paie sa juste part” déclare Chrystia Freeland.

Cette décision ne plaît pas à l’administration Trump qui menace d’imposer au Canada des droits de douane en cas d’instauration de cette taxe numérique. La routine en somme.

OPEP : Un accord qui menace le marché ?

Les membres de l'OPEP ne sont pas parvenus à prolonger l’accord sur le report d'un assouplissement des réductions de production. Si cette prolongation n’est pas signée en fin de semaine, les prévisions seraient à nouveau baissières pour le marché pétrolier. En effet, celui-ci doit continuer à réduire ses stocks au cours du premier trimestre 2021. Une augmentation de la production comme ce fut le cas ce mois-ci en Libye (750’000 barils par jour en plus que le mois dernier) ou aux Émirats Arabes Unis (700'000) pourrait provoquer une nouvelle baisse des prix puisque la demande ne devrait pas fortement augmenter dans les prochains mois malgré le développement des vaccins.

Cours du Brent (Source: Trading Economics)

Agenda économique du jour

-Les indicateurs PMI ont été publiés ce matin: l’activité manufacturière est en hausse en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, nous attendons les Etats-Unis à 15h45.

- L’Allemagne voit son nombre de chômeurs baisser de 39’000 en Novembre.

- Jerome Powell est auditionné à 16h, l’ISM manufacturier sera publié au même moment