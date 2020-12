Charles Gregoire Analyste Suivre 5 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Tesla Vs Apple et boom du fret international 23/12/2020 | 14:22 Charles Gregoire 23/12/2020 | 14:22 Envoyer par e-mail :

Les tensions entre les deux géants californiens Tesla et Apple s'accentuent ces derniers jours. Dans le même temps, la banque centrale australienne présente un nouvel indicateur économique et le fret international se relance. Apple et Tesla : La guerre est déclarée La révélation par Reuters d'une possible arrivée d'Apple sur le marché restreint des voitures électriques dès 2024 a fait des vagues. Le géant californien serait sur le point d'introduire une toute nouvelle technologie susceptible de résoudre les principales interrogations derrière les batteries électriques : l'autonomie et le coût. Ce projet Titan relancé en 2018 suite au retour de Doug Field, ancien de la maison ayant travaillé pour Tesla, pourrait révolutionner un marché des EV en pleine expansion. Toutefois, les sources de Reuters déclarent qu'Apple pourrait se contenter du développement du système de conduite autonome et de la batterie laissant à une entreprise partenaire le soin de construire et d'assembler les véhicules. La possibilité de revente de ces systèmes aux acteurs traditionnels n'est également pas à sous-estimer. Cette annonce a tout de suite fait réagir le nouveau rival de la marque à la pomme, Elon Musk. L'entrepreneur indique qu'il avait proposé le rachat de Tesla à Tim Cook début 2019 alors que l'entreprise était proche de la faillite et ne valait « que » 10% de sa capitalisation actuelle. Australie : Nouvel indice pour suivre le sentiment économique La banque centrale australienne a mis au point un nouveau système pour mesurer le sentiment économique des marchés. Cet indice s'appuie sur la balance de mots positifs et négatifs employés par les journalistes. Les économistes Kim Nguyen et Gianni La Cava indiquent que cet indice "complète d'autres indicateurs de sentiments basés sur des enquêtes opportunes dans sa capacité à "prévoir immédiatement" l'économie". En effet, la Covid-19 a accentué l'évolution rapide des perspectives économiques et de nouveaux outils de prédiction pourraient permettre aux banques centrales d'ajuster leur politique économique plus précisément. Retour en force du fret mondial ? Un changement de comportement des consommateurs, en particulier dans les pays occidentaux, a fait monter le prix du pétrole au-dessus de 50 dollars le baril au cours des dernières semaines. La période de Noël en particulier a vu une augmentation massive des achats de biens matériels provoquant une énorme phase de reconstitution des stocks dans les magasins, les entrepôts ou les industries. Alors que de plus en plus de cartons de marchandises sont transportés à travers la planète, la demande de carburant pour alimenter les bateaux, les camions et les trains de marchandises a augmenté en flèche. Le record d'exportations dévoilé par l'administration chinoise en est la preuve, le pays a transporté près de 268 milliards de dollars de biens en novembre soit une augmentation de 21% par rapport à l'année dernière. Cette frénésie se retrouve également dans le coût du transport : $6500 pour un conteneur de 12m pour un transport entre Shanghai et Rotterdam, du jamais vu depuis 2011 ! Variations de l'import/ export chinois (Source: Bloomberg)

