Charles Gregoire Analyste Suivre 5 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : Week-end décisif et liste noire américaine 18/12/2020 | 12:02 Charles Gregoire 18/12/2020 | 12:02

Ce dernier week-end avant Noël pourrait mettre fin aux discussions sur le Brexit et le plan de soutien de la Fed… avec des issues positives ? Dans le même temps, la liste noire des sociétés chinoises aux États-Unis se renforce et la banque du Japon a présenté son plan pour les mois à venir. Des accords pour ce week-end ? Alors que la semaine a été morose pour le dollar, les actions américaines continuent de faire reculer leurs sommets historiques. Les investisseurs ont trouvé du réconfort dans la perspective d'un éventuel accord de relance américain et dans l'espoir d'un déploiement plus rapide des vaccins. La situation sanitaire aux États-Unis est pourtant urgente, les autorités souhaitant même mettre en place un confinement partiel ce week-end. Le dollar devrait continuer sa chute surtout après que la Réserve fédérale a réitéré cette semaine une position très conciliante et favorable au risque. Dans tous les cas, si un accord est trouvé aujourd'hui, nous devrons attendre qu'il soit approuvé par le Congrès ce week-end. Les négociations pour le Brexit ne sont toujours pas closes, une nouvelle deadline a été fixée à dimanche alors que le désaccord sur la pêche reste persistant. Néanmoins, nous serions proches d'un accord sur un autre point de friction, l'égalité des conditions de concurrence. La livre est plutôt optimiste quant à la conclusion de celui-ci mais il faut s'entendre, la fin d'année se rapproche. Des douzaines d'entreprises chinoises sous liste noire Le dernier acte de Donald Trump à la Maison Blanche pourrait bien être cette liste noire ayant pour but de bannir l'accès aux capitaux américains à des dizaines d'entreprises chinoises. Après le géant des smartphones Huawei ou le fabricant de caméra de surveillance Hikvision, c'est au tour du plus gros fabricant chinois de puces électroniques SMIC d'être visé par ces accusations de collaboration avec l'armée chinoise. Les relations entre Beijing et Washington ne font que s'envenimer cette année notamment après les nouvelles lois de sécurité à Hong Kong ou la situation en Mer de Chine. La Banque du Japon maintient sa politique Comme prévu, la nouvelle flambée d'infections a poussé la BOJ à rester prudente. Sa politique monétaire visant à soulager les difficultés de financement des entreprises touchées par la Covid devrait se poursuivre au moins pour les six mois à venir. Le gouverneur de la Banque du Japon a profité de cette annonce pour présenter son plan visant à atteindre une inflation de 2%. "Il est évident qu'il n'y aura pas de changement à notre engagement d'atteindre notre objectif d'inflation de 2% et à notre promesse de maintenir une politique ultra-libre jusqu'à ce que l'inflation dépasse de manière stable 2%", a-t-il déclaré. En effet, les prix à la consommation de base ont chuté de 0,9% en novembre prouvant la faiblesse de la demande domestique. L'Archipel échoue depuis longtemps déjà à approcher sa cible d'inflation. Prix à la consommation de base du Japon (Source : Trading Economics) Agenda économique du jour L'IFO allemand réalise une belle progression ce mois-ci à 92.1 alors que les analystes tablaient sur une baisse par rapport au mois précédent à 90.2. Cet indice, qui mesure la confiance des professionnels du milieu des affaires, reste ainsi solide malgré un climat sanitaire très préoccupant avec des restrictions pour débuter l'année 2021 suite aux nombres records de cas positifs et de décès. Les ventes de détail britanniques sont en baisse de 3,8% ce mois-ci alors que nous attendons l'indice des indicateurs avancés pour 14h30 aux États-Unis.

© Zonebourse.com 2020

