Inde : Un retour vers la normalisation ?

La banque centrale indienne a présenté ses objectifs pour les mois à venir. Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, elle cherche à normaliser sa politique monétaire. En effet, bien que la RBI ait décidé de ne pas toucher à deux de ses taux directeurs (taux de rachat et taux de prise en pension inchangés, à 4,00 % et 3,35 % respectivement), ce ne sera pas le cas du taux de réserve de liquidités des banques. Après avoir été réduit de 100 points de base en mars dernier, il va être augmenté de 50 points de base à 3,5% avec une deuxième phase de hausse pour retrouver les 4% en mai prochain. Selon le gouverneur de la RBI, La normalisation du taux de réserves de liquidités ouvre un espace pour diverses opérations de marché de la banque centrale afin d'injecter des liquidités supplémentaires.

Cette mesure reflète la confiance de la banque centrale dans une reprise économique en forme de V : elle prévoit notamment une croissance de 11% du PIB pour l’année fiscale 2021-22 qui débute en avril. Du point de vue de l’inflation, la RBI veut la maintenir entre 2% et 6% au premier semestre, avant un taux plus fixe de 4,3%. Les prix de la nourriture devraient ainsi baisser grâce à une récolte exceptionnelle et une grippe aviaire en baisse.

L’économiste d’ING Prakash Sakpal s’attend à ce que le cycle d'assouplissement monétaire de la banque centrale soit arrivé à son terme. Néanmoins, il ne pense pas que l’augmentation des taux directeurs soit mise en place avant 2022.

Rappelons que l’Inde est le deuxième pays le plus touché par la Covid-19 avec plus de 10 millions de cas et 150'000 morts.

Les ambassadeurs avancent leurs pions sur la "taxe Gafa"

Les négociations sont en cours entre les régulateurs américains et les ambassadeurs européen et britannique aux Etats-Unis à propos de la taxation des géants américains du numérique. Le gouvernement de Joe Biden se veut plus progressiste que son prédécesseur Donald Trump sur ce point. Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, a souligné la pertinence d'une "taxe Gafa" ponctionnée sur les bénéfices réalisés dans le pays en question. Ce lundi, Stravos Lambrinidis, l'ambassadeur de l'UE au Etats-Unis, s'est réjoui des déclarations de la secrétaire au Trésor avant d'ajouter qu'il semble "évident que les entreprises du numérique doivent payer plus d'impôts". Un accord international regroupant près de 140 pays serait actuellement en discussion, accord que l'OCDE espère voir aboutir d'ici l’été 2021.

-5%, le tarif pour le PIB français début 2021

La Banque de France trouve que l’économie hexagonale s’en sort plutôt bien au regard du contexte que l’on connaît : mais tout est relatif, c’est d’une embellie par rapport à décembre dont on parle . “Après l’amélioration constatée sur le mois de décembre, l’activité évolue peu dans l’industrie, les services et le bâtiment et elle demeure extrêmement dégradée dans l’hébergement et la restauration”, peut-on lire dans la note de conjoncture de l’institution publiée ce matin. Des commentaires qui tombent presque sous le sens, mais qui, traduits en chiffres montrent malgré tout l’ampleur de la pente à remonter. La perte de PIB de janvier est évaluée à -5% par rapport au niveau pré-crise. C’est mieux qu’en décembre, bien sûr (-7%), mais pire qu’en octobre (-3%). Le mois de février est attendu autour de -5% lui aussi