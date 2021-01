Charles Gregoire Analyste Suivre 7 Tous ses articles Du haut de son jeune âge, Charles Grégoire entretient déjà une inclination non dissimulée pour certains secteurs de la bourse : les matières premières d'abord, avec un goût particulièrement prononcé pour les contrats futures sur le pétrole, et les marchés actions asiatiques, car il regorgent de géants et licornes méconnus. Chez Zonebourse, cet optimiste s'occupe sans surprise du suivi des portefeuilles Asie, quand il ne s'emploie pas à décrire la macro. Minute Macro : la Chine dopée au coronavirus, en attendant Biden 14/01/2021 | 12:00 Charles Gregoire 14/01/2021 | 12:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les exportations chinoises continuent de croître, portées par la forte demande en masques, notamment. Dans le même temps, la crise politique italienne met en danger le cours de l’euro et Joe Biden va présenter un nouveau plan de relance de l’économie. Chine : Balance commerciale à son plus haut depuis 2007 Nouvelle annonce et nouveau record pour la Chine. Non content d’être l’un des seuls pays à avoir connu une croissance positive en 2020 (avec des exportations en hausse de 3,6 % sur l'ensemble de l'année et des importations en baisse de 1,1 %), le pays a vu sa balance commerciale de décembre atteindre des plus hauts depuis 2007, selon les données enregistrées par Refinitiv. Celle-ci atteint 78,17 milliards de dollars, supérieure aux prévisions de 72,35 milliards de dollars et au chiffre de 75,40 milliards de dollars de novembre. Les exportations ont notamment été meilleures que prévu avec une croissance de 18,1% en glissement annuel contre 15% selon le consensus. Même constat pour les importations, 6,5% de croissance contre 5% selon les prévisions. Cette situation a pour origine l’impressionnant rebond du secteur manufacturier chinois, qui a bénéficié d’une demande continue en fournitures médicales. Depuis le mois de mars, l’empire du Milieu a exporté plus de 240 milliards de masques à travers le monde soit près de 40 par personne ! Les masques à eux seuls représentent 2% des exportations chinoises, l’équivalent de 52 milliards de dollars. Toutefois, le renforcement du yuan et l'augmentation du prix des matières premières risquent de réduire les exportations tout comme la baisse de la demande en produits médicaux que l’on devrait observer d’ici la fin de l’année 2021, suite aux programmes de vaccination mondiaux. Balance commerciale chinoise (source : Trading Economics) Italie : Une crise politique qui pèse sur l’euro En pleine pandémie et alors que le variant anglais commence à se propager, l’ancien premier ministre Matteo Renzi a décidé de retirer son parti de la coalition. Cette décision fait suite aux nombreux désaccords concernant le plan de relance de 200 milliards de dollars du pays. En effet, le parti “Italia Viva” souhaite accentuer l’aide accordée à des secteurs qu’il juge abandonnés comme la santé, l’éducation ou la digitalisation. En conséquence, les ministres de l’agriculture et de la famille ont démissionné de leur poste. Le gouvernement dirigé par Giuseppe Conte perd donc sa majorité à la chambre haute et ne peut plus faire voter le plan de relance sans l’aide d’un autre parti. Cette crise pourrait mener à un remaniement du gouvernement ou dans le pire des cas à un changement de président du conseil. L’Italie, troisième économie de l’Union Européenne, entraîne l’euro dans sa chute. La monnaie unique évolue à son plus bas depuis un mois contre le dollar à 1,2164$ alors même que la livre sterling et le yuan chinois gagnent du terrain face au billet vert. États-Unis : Un nouveau plan de relance présenté par Biden ? CNN rapporte que le président élu Joe Biden va présenter dès aujourd’hui un nouveau plan de relance lors de son prochain discours pour lutter contre l’impact de la crise sanitaire. Ce plan, très ambitieux, d’une valeur de 2000 milliards de dollars, comprend des aides directes aux ménages et des financements importants à destination des États et des collectivités. Les démocrates disposeront de la majorité parlementaire après l’investiture de Joe Biden, ce qui devrait faciliter le vote de ce plan pour le moins ambitieux.

