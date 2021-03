Minute Macro : les 4 jours après les 35 heures ?

Les cryptos étatiques, pour bientôt ?

Face à l'engouement exacerbé pour les crypto-monnaies, les Etats se sentent menacés dans leur pouvoir régalien avec les Banques centrales dans le contrôle de leur monnaie. Partout dans le monde, l'idée de mettre en place des crypto-monnaies étatiques émerge. Qu'il s'agisse de mieux contrôler les transactions financières, de redorer sa souveraineté ou de doper sa croissance économique, plusieurs pays planchent sur le développement de leur propre crypto-monnaie, à commencer par la Chine et l'Europe. La Chine a même annoncé un lancement prévu pour février 2022.

Le secteur aérien toujours en difficulté

Le transport aérien est un bon synonyme de l’activité économique mondiale en ce début d’année : le secteur manufacturier se porte bien alors que les services continuent de couler.

En effet, le transport aérien de fret a retrouvé ses niveaux d’avant-crise allant même jusqu’à augmenter de 1,1% par rapport à janvier 2019. Toutefois, 85% des revenus des compagnies aériennes proviennent du transport de passagers et malheureusement, les variants n’ont pas aidé avec un trafic mondial qui a baissé de 72% par rapport à 2019, soit plus qu’en décembre (69%). Les compagnies aériennes espèrent une reprise au deuxième semestre grâce à la politique de vaccination. Elles ont perdu en 2020 pas moins de 510 milliards d’euros de chiffres d’affaires.

La semaine de quatre jours arrive bientôt

Awin a déployé une semaine de quatre jours pour toute l'entreprise pendant la Pandémie sans réduction de salaires ce qui aurait permis aux employés d’être heureux, engagés et de produire un bien meilleur travail.

Unilever Plc a emboîté le pas à Awin avec un essai d'un an pour sa filiale néo-zélandaise. Le gouvernement espagnol prévoit de subventionner les entreprises qui adoptent une semaine de quatre jours et les législateurs japonais discutent d'une proposition visant à accorder aux employés un jour de congé par semaine. Toutefois, il existe des personnes contre cette mesure comme Jack Ma, le cofondateur d’Alibaba Group Holding Ltd., qui salue les mérites de la culture de travail de son pays de 9 h à 21 h, six jours par semaine étant essentielle pour un succès à long terme. Le PDG d'Awin, a déclaré que le problème des entreprises est qu’elles “prenaient des dispositions pour la santé physique des gens, mais jamais pour leur santé mentale”. Qui osera lancer le débat chez Zonebourse ?

L’économie australienne revient à la charge

L'économie australienne s'est développée à un rythme bien plus rapide que prévu au dernier trimestre de l'année dernière et tout indique que 2021 a démarré sur des bases solides grâce à des mesures de relance monétaire et fiscale massives. L'économie a accéléré de 3,1 % au cours des trois derniers mois de l’année, selon les données de l'Australian Bureau of Statistics (ABS). Dans un sondage Reuters, les économistes prévoient une hausse de 2,5 %, après un gain de 3,4 % révisé à la hausse au troisième trimestre. La réussite économique de l'Australie est en grande partie due à la très faible transmission communautaire de COVID-19.

Evolution du PIB australien