Minute Macro : Croissance chinoise, allemande, australienne et endettement américain

La Chine reste modeste dans ses prévisions de croissance

La Chine s'est fixé un objectif de taux de croissance à plus de 6% pour l'année 2021. Pour rappel, la Chine avait abandonné son précédent objectif de 2020 après que la pandémie a dévasté son économie. Néanmoins, elle avait vu son PIB augmenter de 2,3%. Le consensus des analystes, lui, était beaucoup plus optimiste pour 2021 avec une croissance attendue de plus de 8%. La Chine reste prudente afin de privilégier une croissance “axée sur la qualité plutôt que sur la quantité" déclare Aninda Miltra, analyste chez BNY Mellon Investment.

Un premier ETF sur les Buzz des réseaux sociaux

Il y en a pour tous les goûts. Après les ETF sur les crypto-monnaies, voici les ETF basés sur les réactions des internautes sur les réseaux sociaux. L'ETF VanEck Social Sentiment a été lancé jeudi dans l'espoir de jouer les mouvements exponentiels vu récemment. Ce tracker dopé par des algorithmes surfe sur le partage des idées diffusées sur les réseaux tels que Twitter ou Reddit. Certaines conditions limitent cependant l’entrée de titres très spéculatifs comme GameStop ou AMC.

L'endettement américain ne fait que commencer

Alors que Joe Biden a annoncé récemment la mise en place d’un nouveau plan de relance de l’économie à hauteur de 1900 milliards de dollars, les Etats-Unis se dirigent vers une explosion de la dette d’ici 2050. En effet, selon le Bureau du budget du congrès (CBO), la dette publique fédérale devrait atteindre un niveau record de 202% du PIB en 2051. Une des raisons principales étant le fort ralentissement de la croissance américaine dans les trois prochaines décennies avec des estimations aux alentours des 1,8% par an de moyenne contre 3,1% entre 1951 et 2020.

Les Commandes d’usines allemandes plus dynamiques que prévu

Les commandes à l'industrie allemande ont augmenté deux fois plus que prévu en janvier, elles ont progressé de 1,4% en données ajustées des variations saisonnières après une baisse de 2,2% (révisée) en décembre 2020, selon l'office fédéral de la statistique Destatis. Reuters prévoyait une hausse de 0,7%.

Les commandes domestiques ont diminué de 2,6% pendant que celles provenant de l'étranger ont augmenté de 4,2%. Les usines allemandes ont répondu à une demande étrangère accrue pendant la pandémie, en provenance de Chine, des États-Unis et de l'Europe, qui a porté la croissance de l'activité industrielle à son plus haut niveau en plus de trois ans en février.

L’Australie se porte bien malgré la pression chinoise

Pour la première fois depuis 60 ans, l’Australie a enchaîné deux trimestre consécutifs avec une croissance de 3%. L’Etat insulaire a très vite rebondi après la crise de la Covid-19 malgré les fortes pressions qui l’opposent à la Chine et le manque crucial de tourisme. En effet, selon la banque d’Australie le pays a réussi a exporté ses matières premières vers d’autres pays que la Chine comme l’Indonésie ou le Bangladesh.