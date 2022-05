Mirabaud AM : Liisa Juntunen prend la tête de la direction de la distribution 30/05/2022 | 14:35 Envoyer par e-mail :

Mirabaud Asset Management annonce confier à Liisa Juntunen la responsabilité des activités de distribution sur l'ensemble de ses marchés et poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement. Dans cette fonction nouvellement créée, Liisa Juntunen sera chargée des relations avec la clientèle, du développement commercial, du marketing et de la stratégie produit sur le continent européen.



Basée à Londres, Lisa Juntunen sera directement placée sous l'autorité de Lionel Aeschlimann, directeur général de Mirabaud Asset Management et associé gérant du groupe Mirabaud.



Liisa Juntunen totalise trente années d'expérience dans le secteur des services financiers, acquise en particulier chez LGIM et AllianceBernstein. Avant de rejoindre Mirabaud Asset Management, elle pilotait le développement commercial auprès de la clientèle institutionnelle de la région Europe-Moyen Orient et Asie pour PGIM Quantitative Solutions, s'attachant tout particulièrement à élaborer son offre de produits.



" L'arrivée de Liisa à la tête de la direction de la distribution nous aidera à développer notre activité en élargissant notre base de clientèle sur nos principaux marchés, sur le segment institutionnel comme auprès des réseaux de distribution ", a commenté Lionel Aeschlimann.





