Mirabaud AM lance un fonds obligataire émergent à échéance

Mirabaud Asset Management a annoncé l’élargissement de son offre de produits obligataires avec le lancement d’un nouveau fonds obligataire émergent à échéance fixe. Cette nouvelle stratégie Emerging Market 2024 Fixed Maturity affiche 90 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds vise à tirer profit des rendements intéressants actuellement offerts par les émetteurs des marchés émergents grâce à son profil proche d’une obligation unique mais qui présente la même diversification qu’un portefeuille obligataire.Une telle stratégie offre une exposition aux obligations émergentes libellées en devises fortes présentant une échéance en 2024. Elle adopte une approche d'achat et de conservation des titres sur les segments des obligations d'entreprises et des émissions souveraines et quasi-souveraines, en sélectionnant certaines des meilleures opportunités assorties d'un profil rendement/risque parmi les plus élevés des marchés émergents mondiaux.Daniel Moreno, Responsable de la dette émergente chez Mirabaud Asset Management, a commenté : " Un fonds à échéance fixe est particulièrement pertinent dans un contexte où la diminution de la liquidité sur le marché des obligations en devises fortes devient progressivement un défi de taille et un moteur majeur pour les valorisations. En investissant dans la dette émergente jusqu'à l'échéance, les investisseurs peuvent obtenir un degré élevé de visibilité au sein d'un horizon donné tout en réduisant la sensibilité d'un marché à l'autre. Cela se traduit par une performance ajustée du risque plus élevée ".