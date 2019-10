Mirabaud AM lance une deuxième stratégie de dette émergente à échéance fixe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mirabaud Asset Management annonce offrir dorénavant une nouvelle solution aux investisseurs en euros avec le lancement d’un second fonds de dette émergente à échéance fixe. Cette offre fait suite au lancement réussi, plus tôt cette année, d’une stratégie de dette émergente à échéance 2024, qui affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion.La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud sera lancée fin novembre. Le véhicule vise à tirer profit des rendements intéressants actuellement offerts par les émetteurs des marchés émergents grâce à son profil proche d'une obligation, mais présentant la même diversification qu'un portefeuille de dette libellée en euros ou couverte contre le risque de change de l'euro.Cette stratégie offre une exposition aux obligations émergentes libellées en monnaie forte présentant une échéance en 2025. Elle adopte une approche d'achat et de conservation des titres sur les segments des obligations d'entreprises et des émissions souveraines et quasi-souveraines.Ce nouveau support sera géré par Daniel Moreno, responsable de la dette émergente, et Puneet Singh, gérant senior de portefeuille obligataire.