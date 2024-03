Mirabaud AM : obligations convertibles, la hausse des marchés actions devrait s'accélérer

"L'une des principales raisons d'investir dans les obligations convertibles réside dans leurs performances asymétriques, proches de celles des actions sur longue période mais avec une volatilité nettement plus faible", explique Nicolas Crémieux, head of convertible bonds chez Mirabaud Asset Management.



"Mais n'oublions pas que les obligations convertibles (OC) sont une classe d'actifs hybride et que leur sensibilité aux variations de leurs actions sous-jacentes varie en fonction des fluctuations du marché boursier, du flux de nouvelles émissions, ainsi que du remboursement ou de la conversion des émissions à leur maturité", ajoute t-il.



Le delta est l'indicateur habituellement utilisé pour estimer la variation du prix d'une obligation convertible par rapport à l'évolution du cours de l'action sous-jacente. On peut également considérer qu'il mesure la probabilité qu'une obligation convertible soit convertie à l'échéance.



"54% des obligations convertibles ont une échéance avant fin 2026, et une grande majorité d'entre elles ont un profil obligataire avec un delta inférieur à 40 % (63 % en 2024, 57 % en 2025 et 73 % en 2026). En d'autres termes, le prix de l'action de ces obligations convertibles est nettement inférieur à leur prix de conversion. Au fil du temps, leur delta devrait rester sous pression car la perte de valeur temps réduit leur probabilité de conversion à maturité", souligne Nicolas Crémieux.



"Le renouvellement de la classe d'actif nous rend confiants dans la capacité des obligations convertibles à capter une bien meilleure participation à la hausse des actions. Nous avons récemment expliqué que le ratio haussier/baissier de participation aux variations des actions avait progressé en 2023 et nous sommes optimistes quant à la poursuite de sa tendance haussière en 2024", conclut l'analyste.