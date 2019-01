Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mirabaud Asset Management a fait l’acquisition du gestion­naire d’actifs brésilien spécialisé dans la dette des marchés émergents Galloway Gestora De Recursos Ltda qui sera rattaché à la division spécialisée dans la gestion d’actifs et le conseil en investissement du groupe Mirabaud. Basée à Sâo Paulo, l'équipe de sept personnes de Galloway va considérablement renforcer les capacités de Mirabaud Asset Management dans le domaine de la dette des marchés émergents (EMD).Elle sera dirigée par Andrew Lake, responsable Fixed Income, et Daniel Moreno, responsable EMD, tous deux basés à Londres. Fon­dée en 2005, Galloway Gestora De Recursos Ltda sera rebaptisée Mirabaud Asset Management (Brasil) Ltda.Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management et Associé du groupe Mirabaud, a déclaré : "Cette acquisition est particulièrement réjouissante pour deux raisons. Premièrement, elle crée la première présence physique de Mirabaud en Amérique du Sud, en ligne avec la stratégie globale du Groupe. L'Amérique latine est une région stratégique pour Mirabaud et le nombre de nos clients ne cesse d'y croître d'année en année. Deuxièmement, cette acquisition renforce l'expertise de Mirabaud Asset Management en tant que gestionnaire actif dans un secteur qui recèle d'importantes opportunités de performance."