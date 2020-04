Mirabaud a renforcé ses positions dans les secteurs défensifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« La stabilisation des marchés prendra encore du temps », prévient Mirabaud dans son point de stratégie d'investissement d'avril. Le gestionnaire de fortune rappelle que lors des périodes de baisse générale des marchés actions comme celles enregistrées lors de la grande crise financière ou de l’éclatement de la bulle Internet, plusieurs épisodes ponctuels de rally des marchés actions ont été enregistrés." Malgré les mesures massives des banques centrales et des gouvernements : l'économie mondiale entre en récession, la durée de l'épidémie est très incertaine, et les révisions baissières de bénéfices vont s'accélérer dans les semaines à venir " avertit-il.En effet, le consensus table encore aujourd'hui sur une croissance des bénéfices des entreprises du MSCI Monde de 3,5% pour l'année 2020, un chiffre qui lui semble encore trop élevé, et qui devra être drastiquement abaissé.C'est pourquoi, Mirabaud a en début de mois continué à réduire les risques actions notamment en Europe (Suisse et Royaume-Uni inclus), aux Etats-Unis et au Canada. Il a par ailleurs supprimé le biais cyclique et neutralisé les positions sur les secteurs industriels et les banques américaines. Enfin, la banque a renforcé ses positions dans les secteurs défensifs, tels que le secteur pharmaceutique, les services aux collectivités locales, les télécommunications ou encore l'alimentation.