Mirabaud annonce des nominations, dont celle de la présidente du comité exécutif de Mirabaud&Cie SA

Les Associés gérants du Groupe Mirabaud ont décidé de nommer au sein de leur Collège, dès le 1er janvier 2019, Nicolas Mirabaud et Michael Palma, actuellement tous deux associés commanditaires et membres du Comité exécutif de Mirabaud & Cie SA. Ils ont également nommé Camille Vial, Associée gérante, en tant que Présidente du Comité exécutif de la banque privée Mirabaud & Cie SA, poste auquel elle succèdera à Antonio Palma au 1er juillet 2019. Enfin, ils ont nommé Thiago Frazao en tant qu’Associé commanditaire, au 1er janvier 2019.Thiago Frazao est responsable du marché Amérique latine pour le Wealth Management.Nicolas Mirabaud et Michael Palma rejoindront les quatre Associés gérants actuels du Groupe Mirabaud qui sont, par ordre de séniorité, Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschlimann et Camille Vial.A la fois propriétaires et dirigeants, les Associés gérants s'impliquent personnellement dans la stratégie du Groupe et veillent à ce que les actifs des clients soient gérés avec le même souci de pérennité que leur entreprise.