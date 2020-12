Mirabaud continue de miser sur le secteur des transports maritimes

En avril dernier, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud affirmait dans une étude intitulée "Et si on s'intéressait au transport maritime?" que le transport maritime allait faire son retour en force malgré le confinement de près de la moitié de la population mondiale. Aujourd'hui, 8 mois après, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et le secteur s'est littéralement transformé, souligne l'expert.



Selon lui, le secteur des transports maritimes a de beaux jours devant lui avec le début d'une campagne de vaccination massive. Les fondamentaux sont bons et de nouveaux relais de croissance sont aussi présents. Attention cependant à une prise de bénéfices lorsque toutes les bonnes nouvelles seront intégrées, prévient John Plassard.