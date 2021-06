Mirabaud effectue une transaction immobilière aux Etats-Unis

Genève (awp) - Mirabaud Asset Management a acquis un complexe de bureaux dans l'Etat du New Jersey aux Etats-Unis pour 150,3 millions de dollar, auprès de Rubenstein Partners et Vision Real Estate Partners. Cette opération permet à la filiale du groupe bancaire genevois d'étendre son portefeuille immobilier outre-Atlantique.

La branche gestion d'actifs a acheté, en collaboration avec le groupe américain Exan et pour le compte de ses clients, le "Warren Corporate Center", un site de 29'000 m2 rénové il y a deux ans et situé à une trentaine de minutes de New York, selon un communiqué publié mercredi.

Les locaux sont entièrement loués jusqu'en 2036 à "un groupe international de réassurance de premier plan qui y a installé son siège social".

Mirabaud a conseillé depuis 2019 l'acquisition de quatre propriétés aux Etats-Unis, qui sont loués sur le long terme à des locataires de qualité élevée.

