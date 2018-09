Mirabaud juge que Jerome Powell a été « hawkish »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Réagissant à la réunion de la Fed, Mirabaud considère les nouvelles prévisions économiques et la conférence de presse du président Jerome Powell comme étant « hawkish ». D’une part, expose le gérant, la croissance a été révisée à la hausse pour 2018 et 2019 (3,1% et 2,5% respectivement). D’autre part, la banque centrale anticipe des taux d’intérêt supérieurs à 3% pour l’année prochaine, soit au-dessus du taux d’intérêt d’équilibre aux Etats-Unis.Le gestionnaire d'actifs en conclut que la politique monétaire sera ainsi clairement restrictive. A ceci s'ajoute le retrait de liquidité important sur les marchés avec le non-réinvestissement mensuel de 50 milliards de dollars d'obligations arrivant à échéance à partir du 1er octobre.Mirabaud reconnaît que le marché a interprété cette conférence de presse de manière plus " dovish ". Selon lui, le retrait dans le communiqué d'une référence à une politique monétaire " accommodante " a été interprétée comme suggérant que les taux était désormais proche de leur niveau d'équilibre et que les hausses seraient désormais limitées. Une interprétation qu'il ne partage pas compte tenu des prévisions des membres de la Fed pour quatre hausse de taux supplémentaires d'ici à fin 2019.