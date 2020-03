Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Réagissant aux décisions de la Banque centrale européenne, Mirabaud souligne que l’absence de baisse de taux a certainement déplus aux investisseurs. Pour autant, Valentin Bissat, Économiste & stratégiste considère qu’elle ne faisait pas de sens dans l’environnement actuel et aurait pu peser sur les revenus et la profitabilité du secteur bancaire.Il juge par ailleurs que les décisions prises aujourd'hui (mesures de financement ciblées et apports de liquidité) sont probablement ce qu'il y avait de mieux à faire pour l'économie réelle. " L'enveloppe de 120 milliards d'euros d'achats d'actifs offre également une flexibilité accrue à la BCE dans la mise en œuvre de sa politique ", ajoute-t-il.Valentin Bissat précise que ces achats supplémentaires devraient concerner principalement de la dette d'entreprise. Cette mesure n'aura pas d'effets directs et immédiat sur l'économie réelle. Elle devrait cependant permettre de stabiliser en partie les marchés financiers, de réduire les écarts de crédit sur la dette d'entreprise et donc de soutenir les conditions financières.