Mirabaud: la masse sous gestion approche 40 milliards mi-2021

Genève (awp) - La banque privée Mirabaud a étoffé sa masse sous gestion de 12% sur les six premiers mois de l'année, pour enregistrer fin juin 39,1 milliards de francs suisses. L'activité de gestion d'actifs comptabilisait sur ce montant 9,3 milliards, contre 7,6 milliards six mois plus tôt.

Sur le plan opérationnel, l'établissement genevois affiche dans son compte-rendu diffusé vendredi un bénéfice net semestriel de 20,9 millions, contre 20,4 millions un an auparavant.

Les revenus se sont pourtant égèremtn érodés (-1,6%) à 152,8 millions de francs suisses, sous l'effet notamment d'un effondrement de plus de 40% du résultat des opérations de négoce à 13,9 millions. Principale source de recettes, les activités de commissions ont par contre enflé de près de 4% à 126,6 millions.

La rentabilité a été soutenue par un allègement des charges d'exploitation, ramenées à 123,8 millions, contre 125,5 millions sur la base de comparaison.

Mirabaud revendique un ratio de fonds propres durs (tier 1) de 20,8%, en hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à fin 2020.

