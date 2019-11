Mirabaud nomme Alain Baron parmi ses associés commanditaires

Genève (awp) - Mirabaud a nommé un nouvel associé commanditaire en la personne d'Alain Baron, actuel responsable du marché Moyen-Orient et Afrique du Nord pour la gestion de fortune. La nomination sera effective dès le 1er janvier 2020, a indiqué la banque mercredi.

Investisseurs dans l'entreprise, les associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du groupe, précise la banque dans son communiqué. M. Baron rejoint ainsi Etienne d'Arenberg et Thiago Frazao, responsables de la gestion de fortune respectivement sur les marchés britannique et Amérique latine.

A 39 ans, M. Baron bénéficie d'une longue expérience dans le domaine de la gestion privée, notamment auprès de la National Bank of Kuwait. Il est diplômé de l'Ecole supérieure des Affaires de Beyrouth et de l'école de commerce ESCP-EAP de Paris.

