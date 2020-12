Mirabaud nomme Andrew Lake associé commanditaire

Genève (awp) - Le groupe Mirabaud compte un nouvel associé commanditaire. Les associés gérants du groupe bancaire genevois ont nommé à cette fonction Andrew Lake, qui dirige depuis 2014 les équipes obligataires de Mirabaud Asset Management et pilote la gestion du véhicule d'investissement Mirabaud Global Strategic Bond.

Basé à Londres et avocat de formation, Andrew Lake est aussi titulaire d'un MBA délivré en 2004 par l'Université de Chicago. Avant d'oeuvrer dès 2013 pour Mirabaud, le nouvel associé commanditaire a notamment travaillé pour le compte de Merril Lynch, F&C et Aviva Investors, précise Mirabaud jeudi dans un communiqué.

Investisseurs dans l'entreprise, les associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du groupe. Andrew Lake rejoindra dans ce cercle Etienne d'Arenberg, responsable de la gestion de fortune au Royaume-Uni, ainsi que ses homologues Thiago Frazao pour la région Amérique latine, et Alain Baron pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord.

