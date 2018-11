Mirabaud nomme Nicolas Mirabaud et Michael Palma au collège des associés

Genève (awp) - La jeune génération prend davantage de responsabilités au sein du groupe bancaire Mirabaud. Nicolas Mirabaud et Michael Palma, jusqu'ici associés commanditaires, intégreront le collège des associés le 1er janvier 2019. Camille Vial est nommée à la direction générale de la banque privée Mirabaud & Cie - la première femme à accéder à ce poste - en remplacement d'Antonio Palma.

Ces nominations interviennent alors que l'établissement genevois célèbrera son bicentenaire l'année prochaine, précise mardi le communiqué de la banque.

"Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la gouvernance de Mirabaud, puisque, depuis sa création en 1819, vingt-sept associés gérants auront ainsi présidé aux destinées de la banque", explique mardi l'associé gérant Yves Mirabaud, cité dans un communiqué.

Agé de 44 ans, Nicolas Mirabaud est un cousin éloigné d'Yves Mirabaud et représente la 7e génération de la famille fondatrice. Il a rejoint Mirabaud en 1999, avant de devenir associé commanditaire en 2015, puis membre du comité exécutif de la banque Mirabaud & Cie l'année suivante.

Fils d'Antonio Palma, Michael Palma est âgé de 36 ans. Il travaille pour Mirabaud depuis 2010 et a intégré le comité exécutif de Mirabaud & Cie six ans plus tard. Il est associé commanditaire du groupe depuis l'année dernière.

Retrait d'Antonio Palma à terme

Nicolas Mirabaud et Michael Palma rejoindront en début d'année les quatre associés gérants actuels, à savoir Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschlimann et Camille Vial.

Tout comme Nicolas Mirabaud, Camille Vial représente la 7e génération de la famille fondatrice et est une cousine éloignée d'Yves Mirabaud. Agée de 41 ans, elle a commencé sa carrière dans le groupe en 2001. Elle est membre du collège des associés depuis janvier 2012. Elle va reprendre la direction de la banque privée Mirabaud & Cie le 1er juillet 2019 après avoir siégé au comité exécutif.

Antonio Palma va se retirer à terme. "Après dix années à ce poste passionnant, j'ai choisi de passer la main. Je demeurerai encore au collège des associés gérants pour assurer la transition jusqu'au 31 décembre 2019", indique-t-il, cité dans le communiqué.

Mirabaud a également nommé en tant qu'associé commanditaire Thiago Frazao, responsable du marché Amérique latine pour la gestion de fortune, précise le groupe.

Le groupe Mirabaud compte 700 employés et dispose de bureaux en Suisse, en Europe et dans le reste du monde (Montréal et Dubaï).

