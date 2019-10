Mirabaud nomme un nouveau responsable pour sa filiale zurichoise

Zurich (awp) - Le groupe bancaire Mirabaud a nommé Michael Hösli à la tête de sa succursale zurichoise à compter du 1er novembre, a annoncé mercredi l'établissement zurichois.

M. Hösli bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans la banque privée, a souligné dans un communiqué Mirabaud, qui est présent depuis 1998 dans la ville aux bords de la Limmat. Il a notamment passé 16 ans chez J. Safra Sarasin, à Genève et Zurich.

"Nous avons de grandes ambitions pour notre succursale zurichoise, qui réunit nos trois lignes de métiers, et offre un service sur mesure à notre clientèle locale et internationale", a indiqué Nicolas Mirabaud, associé gérant et responsable de la gestion de fortune pour le groupe.

al/