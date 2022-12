Mirabaud veut développer son offre dans les actifs privés

Zurich (awp) - La banque privée Mirabaud espère étoffer l'année prochaine son offre dans les stratégies d'actifs privés lancées il y a cinq ans et va vraisemblablement renforcer ses effectifs.

Les actifs privés sont "une source de performance importante et ils contribuent à réduire la volatilité", a déclaré la présidente du comité exécutif de l'établissement genevois, Camille Vial, dans une interview publiée lundi par le portail Allnews.

Les aléas conjoncturels et boursiers n'ont pas freiné les investissements: "cela nous incite à nous concentrer encore davantage sur les projets que nous avons déjà lancés et à les renforcer", a poursuivi la dirigeante, assurant vouloir se concentrer dans la banque privée sur des marchés déterminés et ne pas prévoir d'en ouvrir d'autres pour le moment.

Mirabaud a également lancé une refonte complète de son écosystème numérique, "le plus grand investissement de notre histoire", afin d'accompagner l'accélération de certaines tendances: transmission de patrimoine, nouvelles réglementations, croissance des actifs privés et numériques.

"Dans la gestion discrétionnaire, nous privilégions depuis 18 mois une allocation significative aux actifs privés", explique Mme Vial, évoquant une proportion oscillant entre 5 et 15%. Pour le reste, elle dit s'appuyer sur "le modèle traditionnel (60% d'actions et 40% d'obligations, ndlr) avec une gestion active et responsable".

En 2022, la banque a embauché de nombreux spécialistes pour sa refonte numérique en plus des recrutements plus classiques, et va continuer d'engager des banquiers et des gérants sur ses axes de développement. "Nous serons probablement plus nombreux à la fin de l'année prochaine que les 700 d'aujourd'hui", a conclu la patronne de Mirabaud.

