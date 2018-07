Mirelis règle la querelle fiscale avec les autorités US, paie 10 millions USD

Zurich (awp) - La société financière et de gestion d'actifs genevoise Mirelis Holding a conclu un accord avec les autorités américaines dans le cadre du conflit fiscal. Mirelis paye une amende de 10,245 millions de dollars, a indiqué le Département de justice US (DoJ) vendredi soir dans un communiqué. En contrepartie, la société ne sera pas poursuivie pénalement.

Durant la période d'août 2008 à fin 2014, Mirelis a géré au maximum une fortune de 315 millions de dollars de clients américains, selon le DoJ, répartis en 270 comptes. En 2014, Mirelis a fusionné avec une partie d'Hyposwiss Private Bank qui était auparavant détenue par la Banque cantonale de Saint-Gall. L'institut a ensuite pris le nom d'Hyposwiss Private Bank Genève.

Récemment, les négociations entre le DoJ et des banques suisses en rapport avec les délits fiscaux ont repris. Le 19 juillet dernier, la Neue Privat Bank (NPB) a conclu un accord et a payé 5 millions de dollars.

NPB faisait partie de la catégorie 1 des instituts financiers que les autorités US soupçonnaient d'avoir violé les lois américaines. Dans cette catégorie, Credit Suisse a payé 2,6 milliards de dollars, Julius Bär 547 millions et Bank Leumi 400 millions pour échapper à des poursuites pénales. En 2009, UBS avait été la première banque à conclure un accord avec les autorités US et avait accepté de payer 780 millions de dollars.

Parmi les banques de catégorie 1 qui n'ont pas encore conclu d'accord, il y a notamment la Banque cantonale de Zurich, la Banque cantonale de Bâle, la banque privée genevoise Pictet, HBC Private Bank et la banque privée zurichoise Rahn+Bodmer.

