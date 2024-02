Mirova : Sébastien Duquet chargé des relations avec les institutions financières de développement

En phase avec son plan stratégique, la filiale de Natixis Investment Managers dédiée à la finance durable, Mirova, a annoncé la nomination de Sébastien Duquet responsable des relations avec les institutions financières de développement. Il sera basé à Paris et reportera directement à Zineb Bennani, directrice monde du développement commercial. Il aura pour mission de contribuer au développement de Mirova auprès des investisseurs publics et philanthropiques tels que les banques de développement.



Société de gestion dédiée à l'impact, Mirova a pour ambition de doubler ses encours non-cotés d'ici 2030 et d'accélérer le financement de solutions à fort impact environnemental et social en Afrique, en Amérique Latine et en Asie-Pacifique, notamment en développant des stratégies "blended finance" visant à financer des projets d'infrastructure de transition énergétique et des projets de restauration et de conservation des écosystèmes naturels.