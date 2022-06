Mirova annonce l'acquisition de SunFunder

Mirova a annoncé l'acquisition de SunFunder, spécialiste de l'investissement climatique dans les pays émergents, accélérant ainsi son développement pour devenir un leader mondial de l'investissement à impact. Avec l'acquisition de SunFunder, une société de gestion de dette privée qui finance des projets liés aux énergies renouvelables en Afrique et en Asie, Mirova étoffe sa plateforme d'investissement sur les pays émergents.



La société de gestion souligne qu'il s'agit d'une étape majeure dans sa stratégie de développement sur les actifs réels.



Depuis sa fondation il y a 10 ans, la société a lancé une série de véhicules innovants de financement mixte et a financé plus de 165 millions de dollars d'investissements dans 58 entreprises déployant des énergies propres, principalement en Afrique et en Asie.



Mirova et SunFunder ont un premier objectif, celui de lancer un fonds de financement en dettes de l'énergie solaire, doté d'une capacité d'investissement de 500 millions de dollars au travers d'environ 70 projets répartis en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Le premier closing pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année.



Toute l'équipe de SunFunder sera conservée afin qu'elle poursuive son travail et son impact significatif sur la transition énergétique et, avec l'aide de Mirova, qu'elle puisse augmenter ses investissements dans les énergies propres et le climat au sein des pays émergents.