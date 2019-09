Mirova (au travers de Core Infrastructure Fund II et de son véhicule de co-investissement), société de gestion dédiée à l'investissement durable, et MEAG, société de Munich Re gestionnaire des actifs de Munich Re et Ergo, ont finalisé aujourd'hui l'acquisition de la participation d'Ardian dans Infra Foch Topco, qui elle-même détient 100% d'Indigo Group, suite à l'information consultation du Comité Social et Economique français d'Indigo ainsi qu'à l'approbation de l'opération par les autorités de concurrence compétentes.

Le 27 Mars 2019, Ardian avait annoncé avoir entamé des négociations exclusives pour la cession de sa participation à MEAG ainsi qu'à des fonds gérés par Mirova.

Nouvelle structure actionnariale

Infra Foch Topco est maintenant détenue à hauteur d'environ 47,1% par Crédit Agricole Assurances, 32,9% par Mirova, 14,2% par MEAG, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe. Indigo Group reste détenue à 100% par Infra Foch Topco.

Serge Clemente, Président d'Indigo Group, déclare :

“Je suis heureux d'accueillir Mirova et MEAG qui, aux côtés de Crédit Agricole Assurances, nous accompagneront dans la poursuite de notre plan stratégique Goal 2025. Le Groupe continuera de contribuer à façonner l'avenir de la mobilité, collaborant avec les autorités locales ainsi que l'ensemble des acteurs publics et privés pour construire les villes intelligentes de demain et se préparer aux évolutions des transports urbains du futur, en répondant aux principaux enjeux macro-économiques allant de la croissance démographique aux grandes avancées technologiques. Je remercie Ardian et Crédit Agricole Assurances pour le travail extraordinaire accompli ensemble depuis 2014, que je suis déterminé à poursuivre avec nos nouveaux actionnaires à travers notre stratégie de développement.”

**********

Indigo Group

Contact analystes / investisseurs : Contact presse : Erwan Bégos Benjamin Voron Tél : +33 1 49 03 15 80 Tél : +33 1 49 03 15 90 ir@group-indigo.com benjamin.voron@group-indigo.com



A propos d'Indigo Group

La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'OPnGO et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 10 pays. Au 31 décembre 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA consolidés d'Indigo Group s'élevaient respectivement à 961,4 millions d'euros et 307,7 millions d'euros (données Global Proportionate).

Indigo Group est indirectement détenue à hauteur d'environ 47,1% par Crédit Agricole Assurances, 32,9% par Mirova, 14,2% par MEAG, 0,5% en autocontrôle et pour le solde par le management du Groupe.

www.group-indigo.com

Indigo Group

Société par Actions Simplifiée au capital de 160 044 282 euros

Siège Social : Tour Voltaire - 1, place des Degrés

92800 PUTEAUX

800 348 146 RCS Nanterre

www.group-indigo.com

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60127-closing-leopard-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews