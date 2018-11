Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mirova vise 20 milliards d'euros d’encours d’ici à 5 ans. Ses actifs sous gestion s'élevaient à 10,2 milliards d'euros d’euros à fin septembre 2018. Afin d'atteindre cet objectif, la société de gestion dédiée à l'investissement durable et affilié de Natixis Investment Managers, compte renforcer sa position auprès des clients institutionnels et poursuivre son développement sur le segment de la clientèle retail et des Conseillers en Gestion de Patrimoine grâce à de nouvelles offres dédiées." Nous sommes persuadés qu'un des grands enjeux aujourd'hui est la capacité à réorienter l'épargne des ménages vers la finance durable, affirme Philippe Zaouati, Directeur Général de Mirova. Cela répond à la fois à des besoins de financement, mais aussi à une demande croissante des épargnants : il est primordial de proposer aux particuliers des produits lisibles, de qualité, et qui rendent compte de leur impact. "Mirova prévoit enfin d'explorer de nouveaux territoires " d'impact investing ", comme la biodiversité et le capital humain.Les expertises taux et actions représentent aujourd'hui près des deux tiers des actifs sous gestion, soit 7 milliards d'euros d'euros, les infrastructures totalisent près du tiers, soit 2,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion. L'expertise dédiée au capital naturel a, quant à elle, vu le jour en 2017, et été consolidée par l'acquisition de la société Althelia Ecosphère.