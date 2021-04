Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2020 d'ACTIA Group

Regulatory News:

Le Document d’Enregistrement Universel de l’exercice clos le 31 décembre 2020 d’ACTIA Group (Paris:ATI) a été déposé après de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 28 avril 2021.

Ce document intègre notamment :

Le rapport financier annuel de l’exercice clos le 31 décembre 2020,

Le rapport de gestion incluant le rapport sur la gestion du Groupe,

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise,

Le descriptif du programme de rachat d’actions,

Les rapports des Commissaires aux Comptes.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d’ACTIA : www.actia.com dans la rubrique « investisseurs » puis « information financière ».

A PROPOS D’ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir et de fabriquer une électronique au service de la gestion des systèmes dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie et des télécommunications.

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA est une véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires 2020 : 438,6 M€.

Près de 3 720 collaborateurs dans le monde dont plus de 1 000 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

BOURSE

Euronext C

ISIN FR0000076655 – Mnémo : ATI Reuters : MRSP.PA – Bloomberg : AIELF: FP

Indices : CAC ALL SHARES – CAC ALL-TRADABLE – CAC NDUSTRIALS – CAC MID&SMALL – CAC SMALL – EN TECH CROISSANCE – GAÏA INDEX

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : mercredi 20 mai 2021 (avant bourse)

Assemblée Générale Ordinaire : mercredi 20 mai 2021 à 17h00

