Mise à disposition du document d'enregistrement universel Elior Group 2020-2021

Le document d’enregistrement universel 2020/2021 d’Elior Group (Paris:ELIOR) a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 décembre 2021.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d’Elior Group (www.eliorgroup.com > Finance > Information réglementée > Document d’enregistrement universel) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Le document d’enregistrement universel Elior Group 2020/2021 comprend notamment les informations suivantes :

le rapport financier annuel constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;

le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; et

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions.

La version anglaise du document d’enregistrement universel sera disponible prochainement.

Prochain rendez-vous : la publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre d’Elior Group le 27 janvier 2022.

ELIOR GROUP

Société anonyme

Siège social : 9/11 allée de l’Arche, 92032 Paris La Défense cedex

408 168 003 R.C.S. Nanterre

Place de cotation : NYSE Euronext-Paris

Compartiment A

Code ISIN : FR0011950732

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 5 pays principaux, le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3 690 millions d’euros.

Ses 99 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 3,6 millions de personnes dans 22 700 restaurants en Europe et aux États-Unis, et assurent des prestations de services dans 2 400 sites en France.

Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau avancé en 2015.

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupFR

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20211217005545/fr/