Mise à disposition du rapport financier semestriel 2019-2020

Le Groupe Plastivaloire annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel arrêté au 31 mars 2020, dans le cadre de son exercice annuel 2019-2020.

Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel au 31 mars 2020 :

L'attestation du rapport financier semestriel ;

Les comptes semestriels consolidés ;

L'annexe aux comptes semestriels consolidés ;

Le rapport d'activité semestriel au 31 mars 2020 ;

Le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.

Ce document peut être consulté sur le site Internet de l'AMF ou sur le site de la société à l'adresse www.groupe-plastivaloire.com, dans la rubrique «Finance», dans « Informations réglementées ».

A propos du Groupe Plastivaloire :

Le Groupe Plastivaloire est l'un des tous premiers fabricants européens de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation. Le Groupe conçoit et réalise ces pièces en grande série. Le Groupe Plastivaloire intervient dans les domaines de l'automobile, du multimédia, de l'industrie électrique et de l'électroménager. Le Groupe dispose de 32 sites industriels en France, Allemagne, Pologne, Espagne, Roumanie, Turquie, Tunisie, Angleterre, Portugal, Slovaquie et au Mexique.

Nombre d'actions : 22 125 600 - Euronext Paris, Compartiment B – ISIN : FR0013252186 - PVL

Reuters : PLVP.PA - Bloomberg : PVL.FP

Groupe Plastivaloire :

Patrick Findeling et Vanessa Findeling au +33 (0)2 47 96 15 15

ACTUS finance & communication :

Relations investisseurs : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 53 67 36 70

Relations Presse : Anne-Catherine Bonjour au +33 (0)1 53 67 36 93

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64198-pvl_cp_mad-rfs-2020.pdf

