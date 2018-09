Mise en œuvre par Total de la procédure de retrait obligatoire portant sur les actions Direct Énergie

Regulatory News:

A la suite de son offre publique d’achat sur les actions Direct Énergie, Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) détient 44 417 802 actions Direct Énergie représentant 44 820 386 droits de vote, soit 95,37 % du capital et 95,33 % des droits de vote de Direct Énergie1.

Total procédera, le 27 septembre 2018, au retrait obligatoire de toutes les actions Direct Énergie qui n’ont pas été apportées à l’offre publique d’achat, tel qu’indiqué dans l’avis publié par l’AMF ce jour.

Ce retrait obligatoire portera sur toutes les actions Direct Énergie qui n’ont pas été apportées à l’offre publique d’achat à l’exception des 1 810 actions auto-détenues, soit 2 154 322 actions Direct Énergie représentant 4,63 % du capital et 4,66 % des droits de vote de Direct Énergie.

Le montant de l’indemnisation versée dans le cadre du retrait obligatoire sera égal au prix de l’offre publique d’achat, soit 42 euros par action.

À la clôture des comptes des affiliés par Euroclear France, les établissements dépositaires teneurs de comptes demanderont à Société Générale Securities Services (Affilié 042) - 32, rue du Champ de Tir, 44312 Nantes Cedex, le paiement de l’indemnisation pour les actions en compte dans leurs livres n’ayant pas été apportées à l’offre publique d’achat, puis créditeront les comptes des détenteurs des actions Direct Énergie de l’indemnisation leur revenant. Société Générale Securities Services a été désigné par Total comme teneur de compte conservateur pour centraliser les opérations d’indemnisation.

Les fonds correspondant à l’indemnisation des actions Direct Énergie qui n’auront pas été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte des ayants-droit seront conservés chez Société Générale Securities Services pendant dix ans à compter du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l’expiration de ce délai. Ces fonds pourront être réclamés à tout moment par leurs ayants-droit sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l’État.

Les actions Direct Énergie seront radiées de la cote sur Euronext à Paris, après la clôture du marché, le 27 septembre 2018, date de mise en œuvre du retrait obligatoire.

La note d’information relative à l’offre publique d’achat est disponible sur les sites internet respectifs de l'AMF (amf-france.org) et de Total (total.com), et peut également être obtenue sans frais et sur simple demande auprès de Total (La Défense 6, 2 place Jean Millier, 92400 Courbevoie), Lazard Frères Banque (121 Boulevard Haussmann, 75382 Paris cedex 08) et Société Générale (CORI/COR/SEG, 75886 Paris cedex 18).

Le présent communiqué est établi et publié conformément aux dispositions de l’article 237-16 III du règlement général de l’AMF et de son instruction n°2006-07 relative aux offres publiques d’acquisition.

* * * * *

Informations importantes

A propos de Total

Avertissement

1 Sur la base d’un capital composé de 46 573 934 actions représentant 47 014 630 droits de vote théoriques de Direct Énergie.

