Un satellite développé par la Chine et la France, le plus puissant à ce jour pour étudier l'explosion la plus lointaine des étoiles, a été mis en orbite samedi, a rapporté la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Le satellite destiné à l'étude de phénomènes tels que les sursauts gamma a été mis en orbite par une fusée porteuse chinoise lancée depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest), a précisé CCTV.

Le lancement du Space Variable Objects Monitor jouera un rôle important dans les découvertes astronomiques, a déclaré la chaîne, citant l'Administration nationale de l'espace de Chine.

Il s'agit du premier satellite astronomique développé par la Chine et la France, bien qu'elles aient développé le satellite océanographique Chine-France, lancé en 2018, a rapporté le China Daily en avril.

Les avancées de la Chine en matière d'exploration spatiale et lunaire dépassent rapidement celles des États-Unis, attirant ainsi des partenaires de pays européens et asiatiques.

La sonde lunaire chinoise Chang'e-6 a transporté ce mois-ci sur la face cachée de la lune des charges utiles de l'Agence spatiale européenne, ainsi que d'instituts de recherche pakistanais, français et italiens.

La Chine travaille avec des pays comme le Brésil, l'Égypte et la Thaïlande pour développer et lancer des satellites. (Reportage de Samuel Shen à Shanghai et d'Eduardo Baptista à Pékin ; rédaction de William Mallard)