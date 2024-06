Le modèle de la franchise repose sur une collaboration entre une enseigne et des entrepreneurs indépendants. Une entreprise (le franchiseur) accorde à une autre partie (le franchisé) le droit d'utiliser sa marque, ses produits et ses services. Ce système permet une expansion rapide avec un investissement initial réduit pour le franchiseur. Des entreprises comme McDonald's, Starbucks, Marriott International et Planet Fitness ont bâti leur succès sur ce modèle.

Le franchiseur aide le franchisé à démarrer son activité pour assurer son bon fonctionnement. Il apporte sa notoriété, son expérience, sa stratégie marketing, sa communication nationale ou internationale, et son savoir-faire. Cette mutualisation des ressources permet aux franchisés de démarrer rapidement et de bénéficier d'un modèle économique éprouvé, souvent rentable dès le début grâce à l'expérience des autres franchises.

En contrepartie, le franchisé doit faire vivre localement le concept de l'enseigne en respectant le modèle économique du franchiseur. Pour utiliser la marque, le franchisé verse une partie de ses revenus sous forme de redevances, qui peuvent représenter plusieurs dizaines de pourcents du chiffre d'affaires, et parfois un loyer s'il n'est pas propriétaire du terrain. Il doit également payer un droit d'entrée pour devenir franchisé et fournir un apport personnel non financé par une banque. En plus de ces coûts, le franchisé doit respecter les directives du franchiseur, ce qui peut limiter sa flexibilité.

Malgré les coûts initiaux élevés pour le franchisé, ce modèle est avantageux pour les deux parties. Il assure des revenus récurrents et nécessite peu de capital initial pour le franchiseur, tout en offrant au franchisé une garantie de réussite sans nécessiter de grandes connaissances préalables. Ce modèle a prouvé son efficacité, permettant à des entreprises de croître rapidement tout en maintenant une uniformité de qualité et de service.

Pour les actionnaires potentiels des franchiseurs, il est important de savoir que vous investissez autant dans un parc immobilier, une marque et un réseau logistique que dans une chaîne de restaurants, de concessionnaires automobiles ou d'hôtels. Vous bénéficiez également de revenus récurrents, d'une meilleure visibilité et d'un modèle économique léger en actifs et en dépenses d'investissement.

Trois exemples de modèle de franchise

McDonald's : Un modèle de franchise réussi

Comment ne pas parler du franchiseur le plus célèbre au monde ? McDonald's Corporation est la première chaîne mondiale de restauration rapide. En 2022, son chiffre d'affaires a dépassé les 23 milliards de dollars, avec 40 200 restaurants répartis dans plus de 100 pays (dont 61% sont franchisés). La société, dont le siège est à Chicago, a été fondée par Ray Kroc en 1955 après avoir acquis les droits d'une chaîne de restaurants exploitée par Richard et Maurice McDonald.

En 1953, les frères McDonald commencent à franchiser leur restaurant. Neil Fox fut le premier franchisé, suivi par un deuxième restaurant à Phoenix, Arizona, qui introduit le design des arches dorées. Le troisième restaurant, ouvert à Downey, Californie, est le plus ancien encore en activité. Ray Kroc, un vendeur de machines à milk-shake, découvre le restaurant des frères McDonald en 1954. Impressionné par leur efficacité et leur popularité, il propose de franchiser le système. En 1955, Kroc ouvre le premier McDonald's de la société actuelle à Des Plaines, Illinois. Ce restaurant est souvent considéré comme le point de départ officiel de l'entreprise.

Le succès de McDonald's repose en grande partie sur son modèle de franchise. La majorité des restaurants (61%) sont exploités par des franchisés, tandis qu'une plus petite partie est gérée directement par l'entreprise. Les revenus de McDonald's proviennent principalement de la location des terrains, des redevances et des honoraires versés par les franchisés, ainsi que des ventes dans les restaurants exploités par la compagnie. Ray Kroc a établi un cahier des charges strict pour les franchisés, garantissant une qualité et une uniformité élevées dans tous les restaurants. Ce modèle a permis à McDonald's de croître rapidement et de maintenir une forte rentabilité.

McDonald's Corporation est un exemple emblématique de réussite dans le secteur de la restauration rapide. Son modèle de franchise, combiné à une offre de produits diversifiée et une présence mondiale, a permis à l'entreprise de dominer le marché. Avec plus de 40 000 restaurants dans le monde, McDonald's continue d'innover et de s'adapter aux tendances du marché pour maintenir sa position de leader mais fait face à une concurrence accrue. La valorisation de la société est redevenue sur des niveaux acceptables et se paie actuellement 15,2x sa VE/EBITDA pour une marge d'exploitation record dans l'industrie de 44,9% en 2023.

Marriott International : Un leader mondial de l'hôtellerie

Marriott International est une société hôtelière de premier plan basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Fondée en 1927 par J. Willard et Alice Marriott, l'entreprise est dirigée par la famille Marriott depuis plus de 90 ans. Au fil des décennies, Marriott est devenu la première chaîne d'hôtels au monde, exploitant 8 785 établissements hôteliers et résidences, représentant 1 597 380 chambres à la fin de 2023.

Marriott International se spécialise dans l'exploitation d'hôtels, avec un chiffre d'affaires principalement généré aux États-Unis et au Canada (79,9%), et le reste à l'international (20,1%). Le groupe opère sous un modèle mixte comprenant des hôtels franchisés (6563), des hôtels gérés sous contrats de gestion (2046), des hôtels détenus en propre et en location (50), ainsi que des résidences (113).

La chaîne d'hôtels regroupe une trentaine de marques couvrant tous les segments de l'hôtellerie, du luxe à l'économique. Parmi les marques les plus notables, on trouve : The Ritz-Carlton, JW Marriott, EDITION, Autograph Collection, Courtyard by Marriott, Moxy Hotels, Marriott Hotels.

Marriott International a débuté en 1927 comme une franchise de restauration rapide sous le nom de Hot Shoppes. En 1957, l'entreprise a ouvert son premier hôtel à Arlington, en Virginie, marquant son entrée dans l'industrie hôtelière. Depuis, Marriott a multiplié les acquisitions stratégiques, notamment The Ritz-Carlton en 1995, Renaissance Hotel Group en 1997, Delta Hotels and Resorts en 2015, et Starwood Hotels and Resorts en 2016.

Le succès de Marriott repose en grande partie sur son modèle de franchise. Ce modèle permet une expansion rapide et une présence mondiale. En 2023, Marriott comptait 6 563 hôtels franchisés, représentant 994 354 chambres. Ce système de franchise, combiné à des acquisitions stratégiques et au lancement de nouvelles marques, a permis à Marriott de devenir un leader incontesté de l'hôtellerie mondiale.

La chaîne d'hôtels est aujourd'hui un géant de l'hôtellerie, reconnu pour la diversité et la qualité de ses marques, ainsi que pour son modèle d'affaires efficace. Avec une présence dans 127 pays et une gestion financière solide, Marriott continue de définir les standards de l'industrie hôtelière mondiale.

Games Workshop : Spécialiste des jeux de figurines

Games Workshop Group est une entreprise anglaise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de figurines et de jeux de figurines sur table. Fondée en 1975, la société est devenue un acteur majeur dans le domaine des jeux de figurines fantastiques, notamment grâce à ses célèbres univers Warhammer et Warhammer 40,000.

Games Workshop crée des figurines, des décors, des œuvres d'art et des œuvres de fiction pour des jeux de figurines sur table. Ses produits phares incluent les univers de Warhammer 40,000 et Warhammer Age of Sigmar. La société vend ses produits via un réseau multicanal comprenant ses propres magasins de détail, des détaillants indépendants et des boutiques en ligne mondiales.

Dans les années 1980, Games Workshop publiait divers wargames, jeux de rôles et jeux de plateau. Cependant, depuis les années 1990, l'entreprise s'est recentrée sur ses gammes Warhammer et Warhammer 40,000. Elle édite également des jeux basés sur des œuvres populaires comme Le Seigneur des Anneaux.

Le modèle d'affaires de Games Workshop repose sur la vente de figurines et de produits connexes, répartis entre trois canaux de vente : les détaillants indépendants, les magasins de détail et les ventes en ligne. Les ventes commerciales aux détaillants indépendants représentent 56 % des recettes de base, suivies par les ventes au détail et en ligne. La fabrication est centralisée au Royaume-Uni, principalement à Nottingham, tandis que les marchés étrangers génèrent les trois quarts du chiffre d'affaires. L'Amérique du Nord est le principal moteur de revenus, suivie de l'Europe et du Royaume-Uni.

Games Workshop mise sur l'expansion internationale, notamment en Asie et en Amérique du Sud, pour stimuler sa croissance future. L'entreprise investit également dans l'engagement des fans via les médias sociaux et des ajustements de prix pour attirer de nouveaux clients. Le site web de la communauté Warhammer a vu une augmentation significative des visites mensuelles, indiquant un intérêt croissant pour les produits de l'entreprise.

Games Workshop accorde des licences pour le développement de jeux vidéo et d'autres produits utilisant sa propriété intellectuelle. Un potentiel accord avec Amazon pour développer des films et des émissions de télévision pourrait offrir un coup de pouce significatif à l'avenir.

L'entreprise investit continuellement dans des outils de moulage et des machines à peindre pour maintenir la qualité de ses produits. Les investissements en capital se sont élevés à 14,6 millions de livres sterling pour la dernière année. La stratégie de Games Workshop est axée sur la fabrication de produits de haute qualité et la rentabilité à long terme.

Games Workshop a su se positionner comme un leader mondial des jeux de figurines sur table grâce à une stratégie bien définie et une forte image de marque. Avec une expansion continue sur les marchés internationaux et des investissements dans l'engagement des fans, l'entreprise est bien placée pour maintenir sa croissance et sa rentabilité à long terme.

