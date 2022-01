Miser sur le vélo, un investissement payant

Pour ce faire, nous sommes partis de la liste resserrée contenue dans un article Zonebourse publié en septembre 2020. Nous avons supprimé le canadien Dorel qui vient de céder sa division vélos (marque Cannondale notamment) pour lui substituer le suédois MIPS, qui fournit la technologie reine contenue dans les casques de vélo de qualité. Voici la liste de l'époque, ajustée du changement annoncé juste avant :

Shimano : nul besoin de présenter le groupe japonais, dont les modules sont omniprésents sur les vélos depuis longtemps. Dérailleurs, freins, roues… Shimano est partout et joue même les challengers dans les moteurs électriques.

Yamaha Motor : connu pour ses motos, le Japonais est aussi l'un des deux principaux fournisseurs de moteurs de vélos électriques de la planète, en concurrence avec Bosch.

Giant Manufacturing : le Taiwanais est le premier fabricant de vélos du monde. Le groupe a démarré comme constructeur pour compte de tiers avant de lancer sa gamme en 1981.

Fox Factory : la société opère dans les sports mécaniques, mais difficile de passer à côté de ses fourches bien connues.

Merida : moins connue que Giant, l'autre star taiwanaise du vélo est son dauphin à l'échelle mondiale. Elle possède un peu moins de la moitié du capital de la marque américaine Specialized.

Vista Outdoor : l'entreprise du Minnesota possède des dizaines de marques, dont certaines très connues dans le monde du cyclisme : les casques Giro et Bell, les accessoires Blackburn, Copilot ou Raskullz. Elle est aussi spécialisée dans la chasse, mais c'est une autre histoire.

Accell : retour en Europe avec l'entreprise néerlandaise bien mieux connue via ses marques Lapierre, Haibike, Koga, Raleigh ou Ghost (pour ne citer qu'elles), ou ses accessoires XLC. Un pure-player qui figure depuis longtemps dans le portefeuille Europe PEA de Zonebourse.

MIPS : cette discrète société suédoise est connue pour son système de protection de la tête lors des chutes, licencié à de nombreuses marques de casques. Elle développe aussi désormais ses propres gammes.

Il existe une liste plus complète avec la possibilité de la trier grâce à nos Screeners (pour nos abonnés).

En attendant, voici les performances des actions précitées depuis le 9 septembre 2020, date de la rédaction de l'article. Elles ont été comparées à l'indice MSCI World, à créditer dans l'intervalle d'un gain de 36,5%.

On constate que seul Giant Manufacturing est à la traine, avec 17% de hausse. Merida fait un peu mieux que l'indice (37,5%), derrière Shimano (40,5%) et Yamaha Motor (73%). Accell (86%) et Fox Factory (93%) ont généré des retours extrêmement élevés. Mais les performances les plus époustouflantes sont à mettre au crédit de Vista Outdoor (147%) et MIPS (190%), même si les deux dossiers ont souffert depuis le début de l'année. Notez que les valorisations sont particulièrement disparates dans le secteur, et désormais un peu délirantes pour certains acteurs :

Conclusion : investir dans l'industrie du vélo était une rudement bonne idée, qui a permis de surperformer largement des indices déjà en vive hausse.