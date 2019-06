Missouri: La bataille judiciaire continue autour de la dernière clinique pratiquant l'IVG

(Actualisé après décision judiciaire)

SAINT-LOUIS, Missouri, 21 juin (Reuters) - Les autorités du Missouri ont fait savoir qu'elles ne renouvelleraient pas la licence d'exploitation de la dernière clinique pratiquant les interruptions volontaires de grossesse dans cet Etat du Midwest, a annoncé vendredi l'organisation de planification familiale Planned Parenthood.

Mais le juge Michael Stelzer a maintenu dans la foulée son injonction empêchant la fermeture de la clinique. Au cours d'une brève audience judiciaire expédiée en moins de cinq minutes, il a ajouté qu'il ne statuerait pas sur le fond avant des jours.

Le sort de la clinique Reproductive Health Services de Saint-Louis donne lieu à une intense bataille judiciaire entre les deux parties.

Le mois dernier, Planned Parenthood a remporté une première manche en obtenant en référé un sursis à exécution du retrait de la licence d'exploitation.

Si la clinique Reproductive Health Services de Saint-Louis, gérée par Planned Parenthood, ferme, le Missouri deviendra le premier Etat des Etats-Unis où il sera impossible de recourir à une IVG depuis que la Cour suprême a reconnu, en 1973, le droit des femmes à avorter.

Les autorités de l'Etat affirment que la clinique n'est pas en conformité avec les règles sanitaires en vigueur. Planned Parenthood dénonce une décision relevant d'un objectif purement politique: interdire l'avortement sans même avoir à invalider la décision Roe v. Wade de 1973.

L'avortement est l'une des questions qui divise le plus la société américaine, partagée entre partisans du droit à l'IVG qui défendent la liberté des femmes à disposer de leur corps (pro-choice) et adversaires qui le condamnent en invoquant des motifs moraux et religieux (pro-life).

Depuis le début de l'année, douze Etats à travers le pays ont adopté de nouvelles législations restreignant la possibilité de recourir à l'avortement. Au Missouri, le gouverneur républicain Mike Parson a promulgué le 24 mai dernier une loi interdisant l'IVG à partir de la huitième semaine de grossesse.

Les opposants au droit à l'avortement espèrent que les recours contre ces lois restrictives remonteront jusqu'à la Cour suprême dont les neuf juges, désormais majoritairement conservateurs, auraient ainsi l'occasion de revenir sur la décision de 1973. (Robert Langellier avec Gabriella Borter à New York Henri-Pierre André pour le service français, édité par Tangi Salaün)