Bourse de Paris : Mitch et Vlad sauvent le monde

Vous allez sans doute me conseiller quelques séances de psychothérapie après avoir écrit ça, mais tant pis, je me lance : les marchés boursiers ont été sauvés hier par un attelage baroque composé de Vladimir Poutine et Mitch McConnell. Le premier parce qu'il a fait comprendre que son pays était en mesure de livrer davantage de gaz à l'ouest, le second parce qu'il a convaincu suffisamment de ses petits camarades républicains au Sénat pour décaler d'octobre à décembre la menace d'une crise de la dette fédérale aux Etats-Unis. Les sujets du prix de l'énergie et du plafond de la dette ne sont pas réglés pour autant, mais les annonces ont permis de desserrer un peu l'étau qui commençait à sévèrement comprimer les ambitions des investisseurs pour la fin de l'année.

D'où un joli rebond généralisé pour les actions, notamment celles qui avaient été le plus chahutées dernièrement. Les titres phares du moment, dans le pétrole ou la finance, n'ont finalement pas trop souffert de cette vague de rachats à bon compte sur le reste de la cote. La multiplicité des paramètres actuels, qui tranche avec les choix assez binaires qui s'offraient aux investisseurs il y a quelques mois, nourrit le débat sur les stratégies à adopter. Les indices sont pourtant en position d'effacer tout ou partie de leur très mauvaise semaine précédente… si les marchés sont satisfaits de ce qu'ils apprendront à 14h30 du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis au mois de septembre. Il est toujours difficile de prédire les réactions aux statistiques dans le contexte actuel. Mais maintenant que les investisseurs ont intégré le fait que la réduction du plan de soutien de la Fed est à peu près certaine, ils seraient probablement rassurés de constater que le chômage poursuit son reflux et que les créations de postes accélèrent. J'imagine qu'il est préférable de compter sur une dynamique économique saine que sur les produits dopants injectés par les banques centrales.

Si les marchés européens alternent les hausses et les baisses, il faut aussi souligner que Wall Street a adopté une évolution plus linéaire et moins saccadée. Le S&P500 a aligné hier une troisième séance consécutive dans le vert, alors même que les rendements obligataires sont toujours ascendants, puisque la rémunération de la dette américaine à dix ans atteint 1,59% ce matin, soit son niveau le plus élevé depuis juin dernier. Pour mémoire, les pics 2021 avaient été touchés fin mars dernier autour de 1,77%. Il est logique que le marché de la dette s'aligne sur un environnement prix haussier, même si les investisseurs n'aiment ni les ajustements brutaux, ni ceux qui impliquent des hausses de taux directeurs, qui réduisent la liquidité. Une situation qui renvoie à l'intense débat entre inflation transitoire et durable, la polémique de l'année qui ferait passer le débat sur le crop top à l'école pour une vétille.

Dans le reste de l'actualité, la Pologne rue toujours dans les brancards de l'UE via un arrêt rendu par son tribunal constitutionnel, remettant en cause la primauté du droit européen. Un épisode de plus dans la querelle entre Bruxelles et Varsovie. A l'inverse, l'Irlande est rentrée dans le rang concernant la taxation minimale des multinationales. Le pays accepte le principe d'un plancher à 15% qui va le priver de l'avantage qu'il s'était octroyé en pratiquant un dumping fiscal efficace, qui lui avait permis d'accueillir les sièges sociaux européens d'Apple, Facebook ou Google, plus attirés par la douceur de l'impôt que par celle du paysage.

Les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers à l'heure où sont écrites ces lignes, ce qui ressemble davantage à une consolidation technique après les gains de la veille qu'à une réelle volonté de faire machine arrière. En Asie, Tokyo et Sydney terminent la semaine en hausse, pendant que le Hang Seng souffle. Shanghai, après une semaine fériée, redémarre en hausse.

Tous les projecteurs sont donc braqués sur les chiffres de l'emploi du mois de septembre aux Etats-Unis, publiés à 14h30.

L'euro se négocie 1,15519 USD, toujours sous pression, tandis que l'once d'or ne bouge pas d'un pouce à 1759 USD. Le baril a rebondi à 82,80 USD pour le Brent et à 79,23 USD pour le WTI. Les rendements obligataires sont toujours orientés à la hausse, avec un 10 ans américain à 1,59%, tandis que le Bund évolue peu à -0,19%. Le bitcoin a perdu un peu d'altitude à 53 800 USD.

