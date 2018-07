Mitratech reconnu en tant que visionnaire lors de l'inauguration du quadrant magique de Gartner pour la gestion des risques intégrée

Évaluation basée sur la globalité de la vision et la capacité à la concrétiser

AUSTIN, Texas, 24 juillet 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech, partenaire technologique de premier plan pour relever les défis auxquels sont confrontés les services juridiques des entreprises, a été reconnu en tant que visionnaire dans le quadrant magique de Gartner pour la gestion des risques intégrée de juillet 2018.

« Notre association et partenariat de longue date avec les services juridiques d'entreprises du monde entier nous a permis de développer une connaissance unique de la transformation du rôle de conseiller juridique en partenaire stratégique majeur dans la gestion des risques à l'échelle de l'entreprise », explique Jason Parkman, PDG de Mitratech. « Selon nous pensons, Gartner reconnaît cette tendance et le rôle croissant des opérations juridiques au sein du cadre de gestion des risques intégrée ».

Selon Gartner, « la gestion des risques intégrée permet la simplification, l'automatisation et l'intégration des processus et données associés à la gestion des risques stratégiques, opérationnels et informatiques ».

Compte tenu de l'évolution des services juridiques en partenaires stratégiques de toute l'entreprise, il est devenu de plus en plus nécessaire d'utiliser une technologie permettant de déployer rapidement et de façon sécurisée les opérations et les services juridiques à l'échelle de l'entreprise. Mitratech donne aux clients les moyens de transformer leur service juridique en un centre d'innovation et d'excellence en utilisant la plate-forme et les solutions les plus intuitives, adaptables et souples au monde.

