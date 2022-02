La société a relevé ses prévisions de bénéfice net pour l'ensemble de l'année en cours, jusqu'au 31 mars, de 720 milliards de yens à 840 milliards de yens (7,3 milliards de dollars), en raison de la hausse des prix des produits de base et des gains plus élevés provenant du commerce du gaz naturel liquéfié (GNL) et des produits chimiques.

Mitsui envisage de participer à des enchères publiques pour des projets d'énergie éolienne offshore au Japon, a déclaré M. Uchida.

(1 $ = 114,5100 yens)