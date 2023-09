Le sénateur américain Mitt Romney ne cherchera pas à se faire réélire en 2024, mettant fin à un parcours en dents de scie dans la politique républicaine, de l'apogée de la nomination présidentielle de son parti en 2012 aux profondeurs de la guerre tribale à l'ère de Donald Trump, a déclaré le républicain de l'Utah mercredi sur les médias sociaux.

Mettant de côté les espoirs et les appels de ses collègues, dont le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, le républicain de l'Utah, âgé de 76 ans, a déclaré qu'il prendrait sa retraite en tant que sénateur à mandat unique à la fin de son mandat, début 2025, plutôt que de briguer six années supplémentaires parmi un nombre décroissant de modérés républicains au Congrès.

Fils d'un ancien gouverneur du Michigan et d'un dirigeant de l'industrie automobile, M. Romney est devenu multimillionnaire dans le secteur du capital-investissement et a été gouverneur du Massachusetts avant de se lancer, sans succès, dans la course à l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle de 2012 contre l'ancien président Barack Obama.

En tant que sénateur américain depuis 2019, il a critiqué ouvertement le président démocrate Joe Biden, tout en étant disposé à collaborer avec la Maison Blanche et les démocrates sur des questions telles que les infrastructures et le contrôle des armes à feu.

Mais dans les cercles républicains, Romney s'est distingué comme un rare critique de Trump qui a voté en faveur de la condamnation de l'ancien président lors de deux procès en destitution au Sénat.

Alors que M. Trump domine le champ présidentiel républicain de 2024, M. Romney a été confronté à de puissants vents contraires dans son État de l'Utah, solidement républicain. Selon un sondage réalisé par Deseret News en juin, 47 % des républicains ont déclaré que M. Trump les représentait le mieux, contre 39 % pour M. Romney.

La décision de M. Romney de se retirer revient à céder son siège au Sénat de l'Utah à un successeur républicain qui pourrait être plus proche de M. Trump et de la politique conservatrice dure de l'autre sénateur américain de l'État, Mike Lee.

Brad Wilson, président de la Chambre des représentants de l'Utah, n'a pas déclaré sa candidature au siège de Romney. Il a toutefois recueilli 2,2 millions de dollars par l'intermédiaire d'un comité exploratoire, dont plus d'un million de dollars provenant de donateurs individuels, et s'enorgueillit d'une série de soutiens de la part de législateurs de l'État.

Le maire de Riverton, Trent Staggs, un partisan de Trump, a déjà déclaré sa candidature. D'autres, dont l'ancien représentant des États-Unis Jason Chaffetz, sont également considérés comme des candidats possibles à l'investiture républicaine.

M. McConnell, qui a mis l'accent sur la qualité des candidats au Sénat dans le cadre de la campagne électorale de 2024, a exhorté M. Romney à se représenter, le décrivant comme "un sénateur incroyablement efficace" au Wall Street Journal en août.

Mais M. Romney n'a guère voulu revenir sur ses critiques de longue date à l'encontre de M. Trump, qu'il considère comme un candidat mû par "la vengeance et l'ego". Dans une tribune publiée en juillet, il a exhorté les mégadonateurs républicains et les personnalités influentes à contribuer à réduire le nombre de candidats à l'élection présidentielle de 2024 afin d'empêcher M. Trump d'accéder à la Maison-Blanche.

Romney, membre de la cinquième génération de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou Église mormone, a évité de justesse la censure du parti républicain de l'Utah pour son opposition à Trump en 2021. Mais il a tout de même été hué et chahuté sur scène lors d'une convention du parti de l'État.

"Alors, oui, je comprends que certaines personnes ne m'aiment pas beaucoup, et j'en suis désolé. Mais j'exprime mon opinion comme je le pense et je suis ma conscience comme je le pense", a-t-il déclaré à la foule.