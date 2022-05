Mme Brainard de la Fed : Nous ne pouvons pas considérer le statut mondial du dollar américain comme acquis.

"Je ne pense pas que nous devions considérer le statut mondial du dollar comme acquis et dans un monde où d'autres grandes juridictions passent à l'émission de leurs propres monnaies numériques, il est important de se demander si les États-Unis continueraient à avoir le même type de domination sans en émettre également une", a-t-elle déclaré aux législateurs du Congrès.

Les décideurs de la Fed restent divisés sur la nécessité d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) et viennent de terminer une période de consultation publique de quatre mois pour solliciter des commentaires sur l'idée.

Mme Brainard est apparue comme une partisane de l'idée, tandis que d'autres décideurs de la Fed, dont le gouverneur de la Fed Christopher Waller, sont plus sceptiques et soulignent que de nombreuses transactions en dollars sont déjà numériques, et ont également soulevé des problèmes de confidentialité. La Fed dans son ensemble a indiqué qu'elle n'en lancerait pas une sans le soutien clair de la Maison Blanche et des législateurs.

Elle a réaffirmé qu'aucune décision n'a été prise et a reconnu les risques des deux côtés, mais a noté que dans un monde qui se numérise rapidement, la création d'une monnaie numérique pourrait aider à assurer la stabilité du système financier, étant donné que les crypo-actifs et les monnaies numériques développés par d'autres pays deviennent de plus en plus populaires.

"Nous reconnaissons qu'il y a des risques à ne pas agir, tout comme il y a des risques à agir", a déclaré M. Brainard lors d'une audition sur la question devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, notant que même s'il était convenu d'en créer une, il faudrait peut-être cinq ans pour mettre en place un dollar numérique américain.

Cela la place derrière ses autres grandes banques centrales mondiales, dont la BCE, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre, dans le processus d'adoption éventuelle. La Chine pilote actuellement sa propre CBDC et au total, neuf pays en ont lancé une et 87 autres pays explorent cette option, selon le groupe de réflexion Atlantic Council.

LES MARCHÉS CRYPTOGRAPHIQUES ONT BESOIN DE PLUS DE RÉGLEMENTATION

Les risques des cryptomonnaies et des " stablecoins " peu réglementés, dont la valeur a explosé lors de la pandémie du COVID-19, ont été mis en évidence avec la forte chute du marché des cryptomonnaies ce mois-ci, après la chute de la principale " stablecoin " terraUSD. La principale cryptomonnaie, le bitcoin, a chuté de plus de 50 % depuis novembre.

"Ces événements soulignent la nécessité de disposer de garde-fous réglementaires clairs pour assurer la protection des consommateurs et des investisseurs, protéger la stabilité financière et garantir des conditions de concurrence et d'innovation équitables dans l'ensemble du système financier", a déclaré M. Brainard au comité.

Contrairement aux cryptomonnaies, qui sont généralement gérées par des acteurs privés, une CBDC serait émise et soutenue par la banque centrale. Si les États-Unis se lancent dans la création d'une CBDC, Mme Brainard a déclaré que la Fed devrait atténuer le risque de "désintermédiation des banques", étant donné leur centralité dans le système financier, en limitant, par exemple, le montant qu'un individu pourrait détenir ou transférer.

Mme Brainard a également déclaré que sa préférence serait qu'un dollar numérique américain ne soit pas porteur d'intérêts afin d'éviter une réduction des dépôts ailleurs dans le système bancaire.