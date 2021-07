Mme Brainard, de la Fed, n'arrive pas à se faire une idée de l'absence de monnaie numérique de la banque centrale américaine.

Le gouverneur de la Réserve fédérale Lael Brainard a exposé vendredi une série de raisons justifiant "l'urgence" autour de la question du développement d'une monnaie numérique de banque centrale américaine, notamment le fait que d'autres pays comme la Chine vont de l'avant avec la leur.

"Le dollar est très dominant dans les paiements internationaux, et si vous avez les autres grandes juridictions du monde avec une monnaie numérique, une offre de CBDC (monnaie numérique de la banque centrale), et que les États-Unis n'en ont pas, je ne peux tout simplement pas comprendre cela", a déclaré M. Brainard à l'Aspen Institute Economic Strategy Group. "Cela ne ressemble tout simplement pas à un avenir durable pour moi".

Les responsables de la Fed sont en train de plonger dans l'univers des paiements numériques, en recueillant les commentaires du public sur les coûts et les avantages potentiels, ainsi que les considérations de conception, en vue de publier un document de travail début septembre.

Le président de la Fed, Jerome Powell, dans des commentaires au début du mois, a décrit l'analyse comme une étape clé dans l'accélération des efforts de la Fed pour déterminer si elle doit émettre son propre CDBC.

"L'un des cas d'utilisation les plus convaincants se situe dans le domaine international, où les chaînes d'intermédiation sont opaques, longues et coûteuses", a déclaré M. Brainard vendredi.

Mais il y a aussi des raisons nationales pour une monnaie numérique soutenue par les États-Unis, a-t-elle dit : l'augmentation spectaculaire des stablecoins, une forme de crypto-monnaie liée à une monnaie conventionnelle telle que le dollar américain mais non soutenue par un gouvernement.

Les monnaies stables pourraient proliférer et fragmenter le système de paiement, ou bien une ou deux d'entre elles pourraient s'imposer, selon elle. D'une manière ou d'une autre, "dans un monde de monnaies stables, on pourrait imaginer que les ménages et les entreprises, si la migration vers l'extérieur de la monnaie est vraiment très intense, perdent simplement l'accès à un actif de règlement sûr soutenu par un gouvernement, ce qui est bien sûr ce que la monnaie a toujours fourni".

Une CBDC pourrait également contribuer à résoudre d'autres problèmes, a-t-elle suggéré, notamment la difficulté, pendant la pandémie, de faire parvenir les paiements gouvernementaux aux personnes dépourvues de comptes bancaires, qui ont tendance à être celles qui ont le plus besoin de ces paiements. (Reportage d'Ann Saphir ; édition de Sandra Maler)