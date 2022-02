Mme Brainard, de la Fed, voit des arguments en faveur d'une monnaie numérique de la banque centrale américaine.

"Il est essentiel que les décideurs, y compris la Réserve fédérale, planifient l'avenir du système de paiement et envisagent toute la gamme des options possibles pour mettre en avant les avantages potentiels des nouvelles technologies, tout en préservant la stabilité", a déclaré M. Brainard dans des remarques préparées pour être prononcées lors du Forum sur la politique monétaire américaine à New York. "Une CBDC américaine pourrait être un moyen potentiel de s'assurer que les personnes du monde entier qui utilisent le dollar puissent continuer à compter sur la force et la sécurité de la monnaie américaine pour effectuer des transactions et faire des affaires dans le système financier numérique."

Les décideurs de la Fed sont divisés sur la nécessité d'une monnaie numérique de banque centrale, même si de nombreuses autres banques centrales dans le monde font pression sur de tels plans.

Mme Brainard est apparue comme une partisane de l'idée, bien que dans ses remarques, elle ait souligné l'importance d'examiner l'impact potentiel d'une CBDC américaine plutôt que d'affirmer catégoriquement la nécessité de l'adopter.

"Il est important d'examiner comment les nouvelles formes de crypto-actifs et de monnaie numérique peuvent affecter les responsabilités de la Réserve fédérale en matière de maintien de la stabilité financière, d'un système de paiement sûr et efficace, de l'accès des ménages et des entreprises à une monnaie de banque centrale sûre, ainsi que de l'emploi maximal et de la stabilité des prix", a-t-elle déclaré vendredi.

Les partisans d'une CBDC affirment qu'elle pourrait rationaliser les systèmes de paiement, améliorer l'inclusion financière et même soutenir la stabilité financière, tandis que d'autres s'inquiètent des coûts, notamment des problèmes de confidentialité.

Sur un point, les responsables politiques de la Fed semblent être d'accord : la Fed ne lancera pas une CBDC sans le soutien clair de la Maison Blanche et du Congrès, ont indiqué les responsables politiques.