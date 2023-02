Mme Brainard démissionne de la Fed pour occuper un poste d'économiste à la Maison Blanche.

Le départ de Mme Brainard est effectif le ou vers le 20 février, a déclaré la Fed.

"Lael a apporté un formidable talent et de superbes résultats dans tout ce qu'elle a fait à la Réserve fédérale", a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, dans un communiqué. "Cette longue liste comprend son leadership éclairé en matière de politique monétaire et de recherche économique, sa gestion de la stabilité financière et du système de paiement, le renforcement du système financier tant au niveau national qu'international, et son aide pour gérer les immenses défis opérationnels de l'agence pendant la pandémie. Elle va vraiment nous manquer, à mes collègues et à moi-même."

Mme Brainard a rejoint le Conseil des gouverneurs de la Fed en 2014 et est devenue vice-présidente en mai dernier.