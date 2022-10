Mme Brainard : la politique a un impact sur l'économie, mais il faudra encore attendre des mois pour qu'elle produise pleinement ses effets.

"La production a décéléré jusqu'à présent cette année de manière plus importante que prévu, ce qui suggère que le resserrement de la politique a un certain effet" dans des secteurs comme le logement qui sont directement influencés par les coûts d'emprunt pour les prêts hypothécaires, a déclaré Mme Brainard dans des commentaires préparés pour être livrés à une conférence de la National Association for Business Economics. "Dans d'autres secteurs, les retards de transmission signifient que les mesures politiques prises jusqu'à présent auront leur plein effet sur l'activité dans les trimestres à venir, et l'effet sur la fixation des prix peut prendre plus de temps. "Avec les banques centrales étrangères qui tirent toutes dans la même direction vers des taux plus élevés pour lutter contre l'inflation, a-t-elle dit, "la modération de la demande devrait être renforcée" encore davantage.

Certains signes indiquent que les consommateurs américains ont dépensé les soldes des ménages plus rapidement que prévu, ce qui laisse présager un ralentissement possible des dépenses de consommation, a-t-elle dit.

"Je m'attends maintenant à ce que le rebond du second semestre soit limité et que la croissance réelle (du produit intérieur brut) soit essentiellement plate cette année", a déclaré Mme Brainard.

Pourtant, la vice-présidente de la Fed n'a donné aucune indication que la faiblesse économique était à un point tel qu'elle modifierait les plans de la Fed de continuer à augmenter les taux d'intérêt.

"L'incertitude reste élevée, et je suis très attentif à l'évolution des perspectives ainsi qu'aux risques mondiaux" qui pourraient mettre à mal les marchés financiers, a déclaré M. Brainard. "Dans cet environnement, une forte baisse du sentiment de risque ou un autre événement de risque difficile à anticiper pourrait être amplifié, en particulier en raison de la liquidité fragile des principaux marchés financiers."

Malgré tout, "la politique monétaire sera restrictive pendant un certain temps pour faire en sorte que l'inflation revienne à la cible au fil du temps", a déclaré M. Brainard. "À la lumière de l'incertitude économique et financière mondiale élevée, avancer délibérément et en fonction des données nous permettra de savoir comment l'activité économique, l'emploi et l'inflation s'ajustent."