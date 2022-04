Mme Brainard voit des hausses de taux méthodiques et un rétrécissement rapide du bilan.

"Il est de la plus haute importance de faire baisser l'inflation", a déclaré Mme Brainard dans des remarques préparées pour être prononcées lors d'une conférence à la Fed de Minneapolis. "En conséquence, le comité (d'établissement des politiques de la Fed) continuera à resserrer la politique monétaire de manière méthodique par une série de hausses des taux d'intérêt et en commençant à réduire le bilan à un rythme rapide dès notre réunion de mai."

La Fed va rapidement accélérer les réductions de son bilan de près de 9 000 milliards de dollars pour atteindre un rythme d'écoulement "considérablement" plus rapide que la dernière fois que la Fed a réduit ses avoirs en 2017-2019, a déclaré Mme Brainard.

Cette réduction du bilan, combinée à une série de hausses des taux de la Fed, "contribuera au resserrement de la politique monétaire au-delà des augmentations prévues du taux directeur reflétées dans les prix du marché et dans le résumé des projections économiques du Comité."

Les remarques de Mme Brainard sont les premières depuis que la Fed a relevé ses taux le mois dernier pour la première fois en trois ans, et a publié les projections des responsables politiques selon lesquelles le taux directeur devrait terminer l'année dans une fourchette de 1,75 % à 2 %.

Les marchés voient la Fed aller plus vite, portant le taux à 2,5%-2,75% d'ici la fin de l'année et au-dessus du niveau de 2,4% que la plupart des décideurs de la Fed considèrent comme "neutre".

Mercredi, la Fed publie le procès-verbal de sa réunion de mars, qui devrait fournir de nouveaux détails sur le rythme et la portée des plans de la Fed visant à réduire ses avoirs obligataires.

"Étant donné que la reprise a été considérablement plus forte et plus rapide que lors du cycle précédent, je m'attends à ce que le bilan se réduise beaucoup plus rapidement que lors de la reprise précédente, avec des plafonds beaucoup plus importants et une période beaucoup plus courte pour introduire progressivement les plafonds maximums par rapport à 2017-19", a déclaré M. Brainard.

La Fed vise une inflation de 2 %, mesurée par l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation. En février, l'indice des prix PCE était en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente.

Mme Brainard a déclaré qu'elle voyait des risques à la hausse pour l'inflation en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et a fait remarquer que les blocages de COVID en Chine pourraient aggraver les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement qui ont maintenu une pression à la hausse sur les prix.

Et bien que les événements géopolitiques puissent poser des risques pour la croissance, a-t-elle obligé, l'économie américaine a un élan considérable et le marché du travail est solide.

Le mois dernier, le chômage est tombé à 3,6 %, juste un poil au-dessus de son niveau pré-pandémique.

Le signal de la politique de la Fed a déjà resserré les conditions financières, a déclaré Mme Brainard, les taux hypothécaires ayant augmenté d'un point de pourcentage complet au cours des derniers mois.

"À l'avenir, à chaque réunion, nous aurons l'occasion de calibrer le rythme approprié de raffermissement par le biais du taux directeur afin de refléter ce que les données entrantes nous disent sur les perspectives et l'équilibre des risques", a-t-elle déclaré.